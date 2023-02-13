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星展：美息仍會高企 港元拆息將會跟升

星展香港去年純利按年上升19%至81.95億元，主要得益去年加息提升淨利息收入按年上升30%至104.68億元，淨息差按年提升0.22厘至1.47厘，單計第四季淨息差達1.94厘。市場預期美國將近完成加息，行政總裁龐華毅認為環球通脹仍要時間將通脹降至2至3%，美國利率保持5厘一段時間而不會太快下降，港元拆息仍會跟隨上升。

財務總監陳立珊表示，未來1年港元拆息跟隨美息走勢，對該行息差有幫助，不過港元拆息較去年底下跌，若拆息走低則影響淨息差不會太高。

去年星展貸款按年減少5%，主要受利率上升和經濟放緩，龐華毅表示，目前人民幣貸款利率高於美元，令部份內地企業將貸款移至內地借取，預期今年香港業務貸款只會有輕微單位數增長。

星展貸款撥備按年增6.59倍，主要受2021年錄較多撥備回撥影響。一般撥備回撥按年減少74%至1.44億元，特定撥備按年減少15%至4.63億元。去年內房債務問題影響本港銀行離岸貸款資產質素，龐華毅指去年該行表現仍然不錯，主要因為該行歷年嚴選合作客戶，大部分內房貸款為國企客戶，整體內房貸款只佔該行風險敞口7%，單計民企內房只有1至2%。

龐華毅認為，內房最壞情况已經過去，貸款和債券市場在去年已吸收了不少債務損失，政府亦提供貸款、槓桿政策支持，解決流動性短缺的問題。不過該行仍會維持審慎風險管理，特別對受美國制裁風險、高能源成本，以及過去受疫情打擊行業。

龐華毅又表示，該行正計劃申請虛擬資產牌照，向香港客戶提供出售虛擬資產服務，該行在新加坡已有相關業務。去年虛擬資產市場出現問題後，銀行以至監管當局取態已更為審慎，但認為虛擬資產未來在金融市場仍有位置。

 

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