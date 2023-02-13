是次調查由恒大ESG研究中心策劃，於去年4月至5月期間在網上進行，共收回501份有效問卷。調查以性別、年齡和財富水平等的分類，針對顧客對銀行服務的觀感及意見，讓他們就5個範疇評分，包括溝通的有效性、提供服務的能力、服務質素、顧客忠誠度及顧客的信任程度，最後根據評分量度出金融科技渗透率。

調查結果顯示，無論以性别、年齡或個人財富水平分析，顧客在全部5個範疇均較滿意網上投資平台的服務，其中在溝通的有效性、提供服務的能力和顧客忠誠度方面分別獲得1.94 分、1.79分和1.70分，遠高於傳統銀行及虛擬銀行。在提供服務能力方面，虛擬銀行亦較傳統銀行為高，達1.37分，傳統銀行只有1.08分。但在溝通有效性方面，傳統銀行以1.52分高於虛擬銀行的1.46分。

恒大何善衡博士銀行及金融學教授、ESG 研究中心主任鄭子云表示，網上投資平台收取較低佣金，並提供以往只有機構投資者才能獲取的客觀投資和交易指標，這些資訊均能吸引和鼓勵較年長和富裕的客戶頻繁地使用服務。鄭子云續指，預計即使實體銀行恢復正常服務，顧客轉用銀行網上服務的情況依然持續，建議傳統銀行應積極優化網上服務，並致力於教育和鼓勵中低端顧客使用。

此外，若傳統銀行將只有高資產人士才享有的資訊和服務提供予零售客戶，便可利用流動理財應用程式吸引客戶。鄭子云亦建議傳統銀行應投放更多資源開發手機應用程式以提供金融服務，程式收集到的數據可以幫助銀行設計更好的金融服務和投資產品，從而迎合特定客戶群的需求。

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