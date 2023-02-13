香港證券業協會主席李惟宏表示，中證監1月已公布相關信息，不過業界背景及規模不一，難以一概而論，券商亦要自行決定是否繼續提供服務，以符合持牌要求，他亦會積極溝通從中協助業界，目前未看到對整個行業即時有嚴重影響，暫時持保守態度。

他又指，雖然業界或希望監管當局完全釐清措施的細節，但這樣會令以往未有列明的細節亦一同列出，對業界經營而言或更困難。

至於新監管措施會否掀起券商結業潮，李惟宏認為，業界有不同原因而結束交易業務，從聯交所數據來看，整體持牌券商數目仍有上升，亦有部分券商看好其他業務或有更大發展空間，例如未來的跨境理財通。

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