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天寶：研究於墨西哥設立生產基地 料第三至四季有進展

電源解決方案供應商天寶集團（1979）行政總裁洪光椅表示，考慮到客戶需求，正積極研究到墨西哥設立生產基地的可能性，希望更接近海外市場客戶，同時可避免內地與美國的關稅成本，以及其他政治因素，計劃首先租用廠房為主，取態會保守一點，如落實將於今年第三至四季有進展。

他又指，集團積極發展自動化生產，雖然科技日新月異，需要不斷更新機器以提升至自動化，不過人手成本有所減低，亦可提高產品質素，未來會繼續發展自動化生產應用至個性化產品，向少量及多樣化方向發展。

天寶現時在內地、越南以及匈牙利均設有廠房，位於惠州的廠房亦即將落成，洪光椅表示，集團未有完全用盡全部產能，希望作靈活配置產能，有急單亦可盡快完成。他又指，集團內地設有研發中心，比起其他廠房可更快完成客戶要求，即使成本或高一點，客戶亦傾向與集團合作。而且集團致力將物料標準化及本地化，與客戶緊密溝通，可早於市場購入原材料，與供應商亦有議價空間，以維持成本水平。

此外，他表示，去年爆發俄烏戰爭後，為免突發事件而導致停電，歐洲市場客戶對儲能系統需求大增，加上部分儲能系統可使用太陽能充電，露營、電動車緊急充電和自然災害等情況均適用。

 

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