他又指，集團積極發展自動化生產，雖然科技日新月異，需要不斷更新機器以提升至自動化，不過人手成本有所減低，亦可提高產品質素，未來會繼續發展自動化生產應用至個性化產品，向少量及多樣化方向發展。

天寶現時在內地、越南以及匈牙利均設有廠房，位於惠州的廠房亦即將落成，洪光椅表示，集團未有完全用盡全部產能，希望作靈活配置產能，有急單亦可盡快完成。他又指，集團內地設有研發中心，比起其他廠房可更快完成客戶要求，即使成本或高一點，客戶亦傾向與集團合作。而且集團致力將物料標準化及本地化，與客戶緊密溝通，可早於市場購入原材料，與供應商亦有議價空間，以維持成本水平。

此外，他表示，去年爆發俄烏戰爭後，為免突發事件而導致停電，歐洲市場客戶對儲能系統需求大增，加上部分儲能系統可使用太陽能充電，露營、電動車緊急充電和自然災害等情況均適用。

其他報道

滬深三大指數全日個別發展 滬指升0.28%

新加坡主權基金縮減在華私募投資

有線寬頻午後突停牌 傳與電視收費牌照有關

再傳馬斯克有意收購曼聯 報價最少45億英鎊

譚仔國際首三季除稅後溢利跌4成 收益升8.2%

恒指半日升46點 本地地產股反彈 藥明生物跌4%藍籌最差

李家超：地產界撐賣地加入國安條款規定

滬深三大指數半日低收 滬指跌0.03%

台灣下周一開放港澳自由行申請

植田和男獲提名為下一任日央行行長 每百日圓兌港元徘徊5.9算

沃爾瑪將關閉3個科技中心

賣地增設國安條款 發展局：不會影響守法投資者入標意慾

恒指高開71點 本地地產股反彈 九龍倉置業升2.3%藍籌最強

滬深三大指數高開 人行淨回籠3020億人幣

恒指ADR高開81點 小蠔灣項目第一期流標 據報賣地增國安條款 留意本地地產股

摩根大通策略師促投資者賣出股票轉投債券

金管局承接逾42億港元沽盤 銀行體系結餘減至918.64億元

美股三大指數向上 道指高收376點