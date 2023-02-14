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西王特鋼、西王置業太子爺王棣辭任主席兼非執董

陷債務困境多時的西王系，西王特鋼（1266）及西王置業（2088）雙雙公布，大股東王勇之子王棣為投入更多時間於其他工作安排，辭任非執董及主席職務，即日（2月14日）生效。