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調查：近半數人料今年投資環境更理想 大新首推美股交易

大新銀行發表一項投資前景調查顯示，有73%受訪者認為2023年的投資環境不會差於2022年甚至更理想，而當中近半數認為2023年表現會優於2022年。當中，流動資產總值達100萬元或以上的受訪者，近 4成人相信投資市場己跌至低水平，並認為是入市好時機。大新銀行執行董事兼財富管理主管陳維堅表示，美聯儲加息已到尾聲，相信軟着陸機會較大，亦有減息的可能性，投資環境較去年明朗，但仍要留意通脹及地緣政治等因素變化，建議投資者盡量分散資產配置。

調查結果顯示，有67%受訪者表示有興趣投資美國證券市場，當中20-40歲較年青組別及流動資產達100萬或以上較富裕的組別較熱衷投資美股。基金經理黃國英表示，由於美股有大量資金透過指數基金及主題基金參與，流動性較高，加上門檻較低，吸引投資者入市。他指，今年基金的資產配置上，取態較為積極進取，手持現金亦較少。在地理上，中國香港及美國則各佔一半。由於美國長期勢頭強勁，因此一直維持平衡配置，對於美國長期優質債券回報上亦料有所好轉。

黃國英預料，今年美國的大型科技股暫時難以返回高位，投資者可留意市值較小的公司。他指出，除三大美股指數外，亦可留意以追蹤中小型公司為主的羅素2000指數，相信中小企業今年盈利將較好。

在樓市方面，有45%人相信樓價於 2023 年會再下跌 5%以上。陳維堅指，最近樓市出現小陽春，惟租金回報仍較按揭利率為低，料情況將有機會改善。

大新銀行最近推出美股交易平台，並設止蝕限價盤及止蝕市價盤等，方便投資者於晚間做好風險管理。由即日起至6月30日，登記大新美股服務可享首3個月買賣美股免佣及最多7,200元現金獎賞。

 

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