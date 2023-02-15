顧客及商務總裁劉凱詩表示，國泰1月份載客人數突破100萬人次，是自疫情爆發以來的首次。期內平均每日接載逾33,000人次，較12月的26,000人次有所增加，而客運運力則較上月增加了18%。國泰在1月份繼續增加航點，包括泰國布吉和西安。

劉續稱，公司正努力盡可能增加未來數月的客運航班運力，為復活節假期旺季作出預 備。此外，預期往返內地，包括點對點直航及經香港轉機的接駁航班需求會繼續增長，國泰會盡快為顧客提供更多航班選擇，在本月底往返內地14個城市的航班將增加至每周超過100對。

貨運方面，國泰1月運載95139公噸貨物，較去年同期增加28.1%，惟當時公司的長途載貨航班曾因要應付更嚴謹的檢疫措施而需暫停運作7天。月內的貨物收入噸千米數按年增加141%。運載率下跌14.4百分點至62.2%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加196.8%。

劉凱詩表示，隨着內地新冠疫情緩和，跨境貨車服務轉趨正常，農曆新年假期前的貨運需求因而有輕微增長，令1月份上半月的貨運業務表現理想。然而，因工廠於新春期間停產，接近農曆新年的整體貨運需求一如預料轉弱，國泰亦早已調整貨運運力以配合預期下降的需求。因此，1月份的貨運量按月減少11%，而貨運航班運力則下降 4%。運載率為62%。

國泰預期，貨運需求在農曆新年假期後需時回復，區域航線的貨運會如常較長途航線更快回復。

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