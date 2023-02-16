彭博社發表文章「微信ChatGPT機器人折射中國AI研發的尷尬處境」，記者問ChatGPT一個問題，「習近平是誰？」，獲得的回應為：「你分享的內容可能包含敏感字符，請修正並重新發送你的問題」。
報道稱，這不是由初創企業OpenAI創建的原始版聊天機器人ChatGPT，而是一個運行在微信上的ChatGPT版本。任何開發者都可以向OpenAI支付少量費用來部分獲得ChatGPT並將其接入自己的應用程序。
報道指，「當我問它為什麼ChatGP不能向中國大陸或香港用戶直接開放時，它提到了『政府對某些線上服務的限制』」。
報道指出，太早推出服務可能給必應(Bing)和谷歌帶來麻煩。在內地，這樣做甚至可能帶來災難性結果。對於互聯網搜索和社交媒體公司來說，應付複雜的內地審查機制已經相當困難，而試圖要讓一個易受外界因素影響的AI機器人乖乖聽話更是一種新的挑戰。
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