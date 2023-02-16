報道稱，這不是由初創企業OpenAI創建的原始版聊天機器人ChatGPT，而是一個運行在微信上的ChatGPT版本。任何開發者都可以向OpenAI支付少量費用來部分獲得ChatGPT並將其接入自己的應用程序。

報道指，「當我問它為什麼ChatGP不能向中國大陸或香港用戶直接開放時，它提到了『政府對某些線上服務的限制』」。

報道指出，太早推出服務可能給必應(Bing)和谷歌帶來麻煩。在內地，這樣做甚至可能帶來災難性結果。對於互聯網搜索和社交媒體公司來說，應付複雜的內地審查機制已經相當困難，而試圖要讓一個易受外界因素影響的AI機器人乖乖聽話更是一種新的挑戰。

騰訊（0700）現報385.2元，升2.1%。美團（3690）現報150.3元，升3.02%；阿里巴巴（9988）現報103.7元，升2.78%；京東（9618）現報214.6元，升6.24%；網易（9999）現報138元，升2.15%；百度（9888）現報152.2元，升2.08%。

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