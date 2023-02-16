在向國家勞工關係委員會提交的投訴中，名為「工人聯合會」的工會指責Tesla非法解僱，「是為了報復工會活動，並阻撓工會活動」。工會要求勞工委員會向聯邦法院尋求禁制令，「以防止因Tesla的非法行為而給員工權利造成不可挽回的損害」。

據工會稱，有幾名被解雇的員工參與了勞資談判，其中至少一人是組委會成員。工人聯合會組織者Jaz Brisack稱，「這是對發起這一行動員工的集體性報復」。解僱「就是要讓每個人都害怕參與組織活動的潛在後果，並對其他人起到殺雞儆猴的作用」。

Tesla沒有回應查詢。Tesla在2020年解散了其媒體關係團隊。

一個由25名員工組成的組委會，周二向馬斯克發送電子郵件，表達組建工會的意圖。這些員工為Autopilot系統標注數據。

美國聯邦法律禁止對工人因為工作條件而採取的集體行動實施報復，包括組織工會的行動。勞工委員會的投訴將由地區辦公室進行調查。如果勞工委員會認為指控有理，而公司不予解決，他們將向委員會法官起訴；針對後者的裁決，可以向華盛頓的委員會提出上訴，直至上訴到聯邦上訴法院。勞工委員會有權要求恢復被解雇員工的工作，並補發工資，但不要求公司支付懲罰性賠償。

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