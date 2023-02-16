恒指今早高開134點，早段見低位升75點，午後曾擴大至高位升494點，全日高低波幅419點。

恒指收市升175點或0.84%，報20987點，大市成交金額1229億元，較上日增加9.43%，是2月6日1360.2億元成交後最多；國指升71點或1.02%，報7089點。恒生科技指數收報4367點，升1.83%。

藍籌股成交金額551.82億元，佔大市成交44.89%；科指成份股成交金額337.41億元，佔大市成交27.45%；國指成份股成交金額470.86億元，佔大市成交38.31%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。建行（0939）、藥明生物（2269）、安踏（2020）拖累大市。

藍籌47隻升，26隻下跌，3隻無升跌。聯想（0992）升6.71%，收報7元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌4.3%，收報57.85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報7元，升6.71%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報30.55元，跌4.08%。

恒指10天線(21235.76點)得而復失。科指10天線(4434.22點)得而復失，僅重上50天線(4358.39點)。

北水南下合計淨流出8.64億元，終止單日流入。南水北上合計淨流入67.94億元人民幣，終止單日流出。

三大指數表現

恒指曾升最多2.38%，是1月5日後最大升幅，當日升幅為2.9%。今曾高見21306.54點，是2月10日21579.99點後最高。今日收市報20987.67點，是2月14日後收市新高，當日報21113.76點。

科指曾升最多4.32%，是1月4日後最大升幅，當日升幅為4.58%。今曾高見4474.15點，是2月10日4527.4點後最高。今日收市報4367.1點，是2月13日後收市新高，當日報4374.9點。

國指曾升最多2.77%，是1月26日後最大升幅，當日升幅為2.98%。今曾高見7212.39點，是2月10日7284.41點後最高。今日收市報7089.95點，是2月14日後收市新高，當日報7110.42點。

午後消息股表現

東亞（0023）：1月港息回落對淨息差影響微，料香港淨息收入今年增20億元。東亞：內房撥備增累去年少賺17% 第二次中期息削半派0.17元收報10.08元，跌1.75%。

中電信（0728）回應A股漲停，稱將加大派息，雲業務繼續翻番，H股升逾6%創52周高，見4.18元，收報4.01元，升2.82%。

渣打（2888）全年及第四季業績，均遜預期，息0.14美元，推10億美元回購。收報69.85元，升2.72%。

今早及隔晚消息股表現

旭輝（0884）稱境內債無違約或延付，兩境內債一度漲停。收報1.05元，升2.94%。

內地1月民航旅客運輸量增34.8%。國航（0753）收報7.02元，升2.33%。南航（1055）收報5.4元，升0.37%。東航（0670）收報3.22元，升2.88%。

耀才（1428）：恢復內地客戶交易。中證監：存量境內投資者可繼續在原境外機構開展交易。收報1.49元，升2.05%。

ASML：一名內地前僱員竊取機密信息，據報涉及光刻系統。ASMPT（0522）收報66.7元，跌0.22%。

內地1月樓價持平，終止16個月連跌。中海外（0688）收報19.72元，升3.14%。龍湖（0960）收報25.4元，升2.83%。華潤置地（1109）收報36.2元，升0.7%。碧桂園（2007）收報2.58元，升1.98%。

「習近平是誰？」，微信ChatGPT：內容可能包含敏感字符。騰訊（0700）收報382.6元，升1.49%。阿里巴巴（9988）收報102.1元，升1.19%。美團（3690）收報148.3元，升1.64%。網易（9999）收報138.2元，升2.29%。京東（9618）收報212.6元，升5.25%。百度（9888）收報148.1元，跌0.67%。

五礦資源（1208）：澳洲礦山發生事故，兩人失蹤，礦山已暫停運營。收報2.24元，跌1.32%。

宏利（0945）全年多賺2.6%，派息增11%，擬再回購3%股份。收報152元，升0.26%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，汽車之家（2518）收報69.35元，升2.59%。

中手游（0302）：大股東質押股份疑遭私自出售，近日達成和解。收報2.13元，升4.41%。

BC科技（0863）伙鄭志剛旗下裕承科金推數字資產解決方案，欲助機構和散戶參加。收報3.43元，升6.85%。

陽光房地產（0435）中期分派收入跌近9%至1.98億，每單位分派按年減近一成。收報3.45元，跌0.58%。

惠譽：領展（0823）供股給予評級改善空間。收報53.75元，跌0.09%。

有線寬頻（1097）：集團正在招聘人手，無計劃裁員。收報0.051元，跌3.77%。

南方航空（1055）1月載客人次按年升41％，客運力升25％。收報5.4元，升0.37%。

安踏（2020）逾90億股份轉倉惹減持揣測，發言人：與慈善基金有關，不涉股東減持。收報105.1元，跌1.5%。

聯合醫務（0722）伙盈健醫療（1419）尖沙咀開綜合影像及化驗中心。聯合醫務收報0.81元，升1.25%。盈健醫療（1419）收報2.06元，升2.49%。

劉若虹履新數碼通（0315）CEO，稱5G發展仍屬初期具空間、潛力。收報5.17元，跌0.58%。

破頂股表現

破頂股包括，名創優品（9896）創上市新高，見33.9元，收報32.7元，升1.55%；粉筆（2469）創上市新高，見15.04元，收報13.7元，跌6.29%；FA三星比特幣（3135）創上市新高，見10.9元，收報10.83元，升11.25%；朝聚眼科（2219）創52周高，見6.7元，收報6.35元，升1.6%；國藥控股（1099）創52周高，見22.05元，收報21.5元，跌0.92%；浪潮國際（0596）創52周高，見6.23元，收報5.79元，升4.14%；叙福樓（1978）創52周高，見1.21元，收報1.19元，跌0.83%；中國電信（0728）創52周高，見4.18元，收報4.01元，升2.82%；聯通（0762）創52周高，見6.06元，收報5.92元，升2.25%；中移動（0941）創52周高，見58.5元，收報57.75元，升2.03%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括亨得利（3389）低見0.133元，收報0.133元，跌9.52%；易居企業（2048）低見0.48元，收報0.495元，跌10%；梁志天設計集團（2262）低見0.17元，收報0.172元，跌1.15%；交運燃氣（1407）低見0.74元，收報0.77元，升1.32%。

2隻股份創52周低，包括亞洲聯合基建（0711）低見0.51元，收報0.53元，無升跌；泰和小貸（1915）低見0.75元，收報0.75元，跌1.32%。

異動股

上升異動股，包括，首創鉅大（1329）收報0.78元，升25.81%；時富金融（0510）收報0.445元，升17.11%；維珍妮（2199）收報3.57元，升15.53%；微創腦科學（2172）收報16.2元，升13.92%；愛康醫療（1789）收報9.77元，升13.21%；金輪天地（1232）收報0.12元，升13.21%；醫渡（2158）收報9.15元，升11.86%；FA三星比特幣（3135）創上市新高，見10.9元，收報10.83元，升11.25%；飛魚科技（1022）收報0.405元，升10.96%；祖龍娛樂（9990）收報5.31元，升10.86%；力高生活（2370）收報2.2元，升9.45%。

下跌異動股，包括，現代傳播（0072）創52周高，見1.3元，收報0.63元，跌37%；諾誠健華（9969）收報8.85元，跌27.34%；香港航天科技（1725）收報11.02元，跌26.04%；龍皇（8493）收報0.046元，跌19.3%；博駿教育（1758）收報0.255元，跌19.05%；銀杏教育（1851）收報0.9元，跌13.46%；中盈盛達（1543）收報1.52元，跌12.64%；深藍科技（1950）收報0.162元，跌11.48%；豐德麗（0571）收報0.28元，跌11.11%；中國石墨（2237）收報1.21元，跌11.03%。

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