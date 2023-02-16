英之傑與長城於去年8月簽署代理協議，英之傑主要負責為長城汽車在港澳銷售其旗下之「歐拉」電動車產品、售後服務及品牌管理等。

英之傑亞太區首席執行官Ruslan Kinebas表示，「這是英之傑集團亞太市場與第一家電動私家車國內製造商首次合作。期待未來與長城擴大合作，引進更多型號及新能源汽車於集團亞太市場」。

英之傑大中華區及新加坡首席行政總裁王玉平稱，「自去年『歐拉』在港接納申請預訂後，巿場反應熱烈，加上政府大力加強充電基礎設施，我們對電動車的營銷深感樂觀。相信『歐拉』的設計、智慧技術和先進的安全功能，將深受港澳市場歡迎」。

長城汽車股份有限公司東亞市場部高級經理張彬表示，「『歐拉』作為內地自主車企中第一個獨立的新能源汽車品牌，擁有多款車型，已經在德國、英國、愛爾蘭、瑞典、泰國、馬來西亞、澳洲等國家上市。『歐拉』主打電動化、智慧化，率先進入香港，是希望給大家帶來智慧化的便利出行和高品質、舒適性的現代生活」。

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