moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

長城旗下電車ORA 港設首個陳列室

由英之傑集團大中華區所代理的長城（2333）旗下「歐拉（ORA）」電動車，位於九龍灣國際展貿中心的香港首個旗艦陳列室今天開幕，明日則於澳門開設pop-up store。除展出歐拉 Funky Cat外，還有歐拉 Funky Cat 400 GT 電動車。

英之傑與長城於去年8月簽署代理協議，英之傑主要負責為長城汽車在港澳銷售其旗下之「歐拉」電動車產品、售後服務及品牌管理等。

英之傑亞太區首席執行官Ruslan Kinebas表示，「這是英之傑集團亞太市場與第一家電動私家車國內製造商首次合作。期待未來與長城擴大合作，引進更多型號及新能源汽車於集團亞太市場」。

英之傑大中華區及新加坡首席行政總裁王玉平稱，「自去年『歐拉』在港接納申請預訂後，巿場反應熱烈，加上政府大力加強充電基礎設施，我們對電動車的營銷深感樂觀。相信『歐拉』的設計、智慧技術和先進的安全功能，將深受港澳市場歡迎」。

長城汽車股份有限公司東亞市場部高級經理張彬表示，「『歐拉』作為內地自主車企中第一個獨立的新能源汽車品牌，擁有多款車型，已經在德國、英國、愛爾蘭、瑞典、泰國、馬來西亞、澳洲等國家上市。『歐拉』主打電動化、智慧化，率先進入香港，是希望給大家帶來智慧化的便利出行和高品質、舒適性的現代生活」。

其他報道

中電控股贊助嘉理道農場1000萬 進行10年期森林復修計劃

香港人口連續第三年減少 去年減少6.8萬 6萬港人淨移出

香港失業率見兩年低 連跌9個月跌至3.4%符預期

港府：完成發售8億代幣化綠債 收益率4.05厘

穆迪：領展供股助維持在A2評級及改善財務比率  

恒指收市升175點 科指升1.8% 10天線得而復失 北水轉流出 成交10日最多

東亞：1月港息回落對淨息差影響微 料香港淨息收入今年增20億元

廣東惠州據報將住宅限售年期由3年縮短至1年

大摩：中證監舉措對富途影響有限  瑞銀料紓緩對富途帶來的聲譽風險

Tesla解僱數十名組織工會的員工