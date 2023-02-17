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金管局：信貸風險可控 對今年審慎樂觀

截至去年底，香港銀行特定分類貸款比率為1.38%，按年上升0.5個百分點，主要受內地房地產離岸貸款影響，內地相關貸款之特別分類貸款按年上升1.35個百分點至2.21%。金管局副總裁阮國恒表示，比率在歷史上不算高位，兩者上升速度符合監管預期，其他貸款資產質素維持良好。當局早已針對相關貸款進行監管，業界亦有管理風險，認為信貸風險仍然可控。

近日多間銀行管理層表示，內房貸款最壞情况已經過去，阮國恒對情况審慎樂觀，內房問題未完全解決，仍要視乎政策成效。對於今年，他指疫情期間全球採通融政策，不過貨幣環境在去年快速收緊，信貸風險仍具挑戰性，加強信貸風險管理今年仍會是重點工作。

此外，在利率保持高位下，金管局今年會向整體銀行系統對非銀行金融機構（NBFI）風險承擔，作深入探討。過去前年對沖基金Archegos、去年英國部分退休基金出現問題，對市場穩定性有一定影響，阮國恒表示，過去經驗顯示這些機構利用結構性產品產生槓桿，平常總額不大，當局會判斷整體銀行體系結構性槓桿有多大，不過目前沒有計劃限制銀行對NBFI貸款的佔比，或切斷其資金鏈。

助理總裁（銀行監理）陳景宏指，目前當局有針對銀行對非銀行金融機構的個別業務，例如股票融資、對沖基金、證券行貸款等作審查。國際現在針對（NBFI）的風險討論有所增加，金管局今年會參照國際經驗，檢視整體銀行體系對NBFI風險承擔是否比估值為高，過去是否在風險評估項目以外等事項，以及日後如何跟進。

針對消費者保護，阮國恒表示，他們初步構思讓客戶可自行設定降低網上購物額度，亦與銀行討論在信用卡服務出現問題時，如何提供適切支援。去年渣打信用卡面對大規模程式化銀行識別碼襲擊（BIN Attack），阮國恒指上述攻擊難以堵截，但措施有助客戶降低網購限額，減少出現問題時面對的風險。

 

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