為保障備案管理平穩有序推進，存量企業不要求立即備案，後續如涉及再融資等備案事項時應按要求備案。已在境外提交有效的境外發行上市申請、未獲境外監管機構或者境外證券交易所同意的境內企業，可以安排提交備案申請的時點，並應在境外發行上市前完成備案。

中證監指出，對於VIE架構企業境外上市，備案管理將堅持市場化、法治化原則，加強監管協同，當局將徵求有關主管部門意見，對滿足合規要求的VIE架構企業境外上市予以備案，支持企業利用兩個市場、兩種資源發展壯大。

自管理試行辦法實施日起，已獲境外監管機構或境外證券交易所同意，如香港市場已通過聆訊、美國市場已獲准註冊等，但未完成間接境外發行上市的境內企業，給予6個月過渡期；在6個月內完成境外發行上市的，視為存量企業。如上述境內企業在6個月內需重新向境外監管機構履行發行上市程序，如香港市場需重新聆訊等，或6個月內未完成境外發行上市的，應當按要求備案。

對於已獲中證監關於股份有限公司境外公開募集股份及上市（包括增發）核准批文的境內企業，在核准批文有效期內可繼續推進境外發行上市。核準批文有效期滿未完成境外發行上市的，應當按要求備案。為做好境內上市公司全球存托憑證境外發行上市與對應新增基礎股份發行的銜接，有關全球存托憑證備案事宜另行通知。

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