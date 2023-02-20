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恒指先跌後升167點 50天線失而復得 宏橋升11% 超媒體再升32%

美股假期，美期基本持平，聯儲局官員鷹派言論，美匯輕微轉強。中美代表會晤就近期事件各自表述，無礙市場氣氛，高盛唱好MSCI中國指數，南水半日續北上買貨，A股港股上升。周未內地公布1月境外機構再次減持在岸債券，市場認為顯示在內地經濟復蘇期望下外資階段性的重股輕債。

恒指先跌後升，今早低開38點，低位跌112點，臨近半日收市，最多曾升180點，高低波幅293點。三大內地電訊股均再破頂。

恒指半日升167點或0.81%，報20887點，大市成交金額595億元；國指升63點或0.9%，報7054點。恒生科技指數收報4305點，升1.14%。

藍籌股成交金額215.8億元，佔大市成交36.26%；科指成份股成交金額104.43億元，佔大市成交17.55%；國指成份股成交金額179.11億元，佔大市成交30.1%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。比亞迪（1211）、京東（9618）、李寧（2331）拖累大市。

藍籌57隻升，19隻下跌，0隻無升跌。宏橋（1378）升11.96%，收報9.27元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌2.77%，收報94.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）收報22.75元，升6.81%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報94.7元，跌2.77%。

恒指50天線(20744.63點)失而復得。科指10天線(4380.68點)下試50天線(4375.3點)，早段指數亦曾下試250天線(4212.33點)。

北水南下合計淨流出18.18億元，較上日增加1654.08%，連續第3日流出，累計流出27.86億元。南水北上合計淨流入6.25億元人民幣，較上日減少69.2%，連續第3日流入，累計流入94.49億元。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下國浩（0053）收報73元，無升跌。朗廷（1270）收報1.14元，跌1.72%。百盛集團（3368）收報0.149元，無升跌。新興印刷（1975）創52周高，見0.89元，收報0.82元，跌7.87%。

協鑫科技（3800）盈喜，料去年純利升逾2倍。收報2.2元，升2.33%。

易居企業（2048）首席財務官周亮辭世。收報0.405元，無升跌。

同程旅行（0780）擬７億人幣收購旅行社。收報16.96元，跌0.24%。

中國環保科技（0646）折讓價19%配售2200萬新股。收報0.78元，升4%。

阿里巴巴（9988）創辦人馬雲被拍現身澳洲墨爾本，會見「改變他一生」的恩人。收報99.8元，升0.35%。

耀才（1428）調查：逾8成散戶看好後市，最想「撈底」騰訊。收報1.5元，升2.74%。

銀保監與人行擬修改內地銀行資本管理辦法。建行（0939）收報4.97元，升0.61%。工商銀行（1398）收報4.03元，升0.75%。中國銀行（3988）收報2.94元，升0.34%。農業銀行（1288）收報2.81元，升1.44%。郵儲銀行（1658）收報5.01元，升1.62%。交行（3328）收報4.78元，升0.42%。招商銀行（3968）收報45.1元，升2.62%。

四川成渝（0107）59億人民幣購母公司四川二繞西高速。收報1.91元，升1.06%。

銀保監會罰5金融機構4億人幣，建行（0939）最重。其餘4間為中國銀行（3988）、中國民生銀行（1988）、渣打銀行(中國)和渤海銀行。建行收報4.97元，升0.61%。中行（3988）收報2.94元，升0.34%。中國民生銀行（1988）收報2.84元，升1.43%。渣打（2888）收報71.75元，升1.49%。

羅熹遭免去中國人保集團黨委書記。羅熹還兼任中國人保（1339）執行董事和董事長，以及中國財險（2328）非執行董事、董事長。人保收報2.61元，升1.56%。財險（2328）收報7.26元，升0.83%。

華科資本（1140）溢價7%發近9億新股籌3.5億元。收報0.36元，跌1.37%。

眾安在綫（6060）料去年轉蝕最多15億人幣。收報22.75元，升6.81%。

金沙（1928）去年虧損123億元，9.12億美元受制限現金可重新使用。收報27.7元，跌1.6%。

BlackRock、Citigroup，增持領展（0823）。收報52.6元，跌0.85%。

諾輝健康（6606）：港國際研發中心今投入使用，未來5年投資1億元。收報33.7元，升4.01%。

聯想（0992）預料個人電腦市場於2024年恢復增長。收報7.11元，升4.87%。

光大控股（0165）發盈警，料轉蝕最多79億。收報5.95元，跌3.09%。

希慎（0014）：農曆年後人流明顯回升，需時觀察旅客消費習慣變化。收報24.85元，跌5.51%。

破頂股表現

破頂股包括，特海國際（9658）創上市新高，見18.46元，收報17.86元，升3.84%；春立醫療（1858）創52周高，見22.45元，收報22元，升0.46%；叙福樓（1978）創52周高，見1.32元，收報1.28元，升1.59%；中國電信（0728）創52周高，見4.2元，收報4.13元，升5.09%；匯控（0005）創52周高，見58.9元，收報58.9元，升1.2%；聯通（0762）創52周高，見6.13元，收報6.06元，升4.3%；中移動（0941）創52周高，見59.35元，收報59.15元，升3.14%。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括力世紀（0860）低見0.165元，收報0.168元，跌3.45%；大唐集團（2117）低見0.52元，收報0.58元，無升跌；智雲健康（9955）低見5.9元，收報6.09元，升0.66%；潤邁德醫療（2297）低見1.06元，收報1.06元，跌7.02%；叮噹健康（9886）低見9.93元，收報10.04元，跌4.38%；子不語（2420）低見4.95元，收報4.96元，跌2.75%；樂華娛樂（2306）低見4.1元，收報4.22元，跌4.52%。

3隻股份創52周低，包括渝太地產（0075）低見0.58元，收報0.58元，跌1.69%；亞洲聯合基建（0711）低見0.51元，收報0.51元，跌3.77%；麗新製衣（0191）低見1.49元，收報1.49元，跌2.61%。

異動股

上升異動股，包括，超媒體（0072）創52周高，見1.64元，收報1.5元，升32.74%；天鴿互動（1980）收報0.9元，升21.62%；霸王（1338）收報0.05元，升16.28%；百融雲（6608）收報14.72元，升13.06%；珠江鋼管（1938）收報0.158元，升12.86%；寰亞傳媒（8075）收報0.265元，升12.77%；宏橋（1378）收報9.27元，升11.96%；祖龍娛樂（9990）收報5.66元，升10.76%；瑞爾集團（6639）收報10.96元，升10.6%。

下跌異動股，包括，潤歌互動（2422）收報1.43元，跌19.21%；澳洲成峰高教（1752）收報0.085元，跌13.27%；國際娛樂（1009）收報0.14元，跌12.5%；中原建業（9982）收報0.69元，跌11.54%；愛高集團（0328）收報0.034元，跌10.53%；國際永勝（6663）收報0.425元，跌8.6%；麗豐控股（1125）收報2.8元，跌8.2%；天立教育（1773）收報2.53元，跌8%；新興印刷（1975）創52周高，見0.89元，收報0.82元，跌7.87%；中國育兒網絡（1736）收報0.061元，跌7.58%；中創新航（3931）收報22.2元，跌7.5%。

 

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