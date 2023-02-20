研究指，在眾多數碼支付方式中，卡片支付在香港佔主導地位，使用率高達91%，其中以感應式信用卡或扣帳卡支付（67%）及感應式儲值卡（65%）為主。電子錢包使用率亦上升至79%， 但仍低於現金使用率（82%）。

此外，研究亦發現60%受訪消費者會充分運用他們的會員獎賞計劃 ，並十分留意每次消費回贈的優惠獎賞。受訪者對會員獎賞計劃的滿意度各有不同，滿意度較高的包括跨商品類別獎賞計畫（69%）、電子錢包營運商（66%）、網購平台（65%）及信用卡或扣帳卡發卡機構（62%）。消費者對航空公司（56%）及商場 （53%）的獎賞計劃則較不滿意。 消費者亦重視環境保護，58%消費者願意捐贈部分甚至所有其會員獎賞計劃的獎賞積分作慈善用途，另外有48%受訪者正積極找尋支持可持續發展的品牌，甚或願意支付額外費用以鼓勵專注環境保護的企業。

數碼資產與元宇宙方面，消費者對品牌或企業進駐元宇宙反應相對積極（41%）和中立（45%），近 7 成消費者希望了解更多有關元宇宙的資訊，但只有少於一成的消費者曾親身體驗元宇宙。約三分之一的香港消費者表示頗為熟悉或曾經投資加密貨幣等數碼資產，而受訪者亦表示若他們涉足加密貨幣交易時，會更傾向信任金融機構或傳統銀行（57%）、支付網絡（56%）、國際電子錢包營運商（51%）和政府機構 （50%）。

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