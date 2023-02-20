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星展丘卓文：港樓價今年企穩 豪宅有望升半成

去年曾預計今年樓價會向下調整5%的星展銀行（香港）研究部董事丘卓文認為，內地與香港全面通關連預期來行早，是本港樓市止跌的轉捩點，去年港樓價跌15%，當中13-14%在下半年出現。但由於通關令本港買家預期經濟復蘇、股市好轉及樓價下跌空間有限，不再靜觀樓市改為採取行動。雖然目前內地恢復與流聯繫後，人流只回復二成多水平，但相信會愈來愈好下，本港樓價今年有望企穩，以往交投較慢的豪宅物業更有望升5%。

他又指，去年影響較大的地緣或環球因素持續，當中影響比較大仍是加息。他預期今年本港最優惠利率將升至約6厘水平，並會維持一段時間，按揭息率則升至近4厘水平，將較影響樓市。

但本港樓市在通關下有一定支持，正面因素更多，而且去年發展商因應樓市反應而以減價或彈性定價新盤，卻發現這些招數並不湊效，全年新樓銷售僅1萬伙水平，較以往每年賣1.5至1.8萬伙低。今年在通關下，正面因素較多下，加上供應並不算太多下，認為發展商不著急散貨，但亦不心急加價。

至於地價過往已跌三成水平，政府賣地又不時出現流標，丘卓文認為是正常現象，因流標項目多為百億級項目，以往亦有類似流標情況，部分原因是入標價未乎政府預期，認為政府或要調整預期。

至於本港地產股在全面通關下，刺激住宅、商業及零售市場下，繼續有一定支持。

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