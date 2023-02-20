2017年中國平安披露了在匯豐的持股後，雙方首次出現分歧。知情人士表示，平保的持股公開後不久，曾要求在匯豐董事會中佔有一個席位，但被匯豐主席杜嘉祺拒絕。同一時間，平保向匯豐提出了共同開展新業務的建議，惟這些計劃並沒有取得很大進展。匯豐行政總裁祈耀年解釋，鑑於兩家公司在業務模式和市場方面的重疊，如果平保在匯豐佔有一個董事會席位，可能會有利益衝突。

去年11月，平保旗下平安資管董事長黃勇發表聲明中指，匯豐應該削減成本，提高收入，並加強對亞洲的關注。

安本亞太區主席楊修表示，匯豐戰略的不確定性，包括如何在新的去全球化時代為中國和西方國家服務，對其股價構成壓力。楊修指，只要匯豐總部仍在英國，其中國戰略就很難實施。

知情人士指，雖然匯豐捲入了中國和西方之間日益加劇的地緣政治緊張局勢，但該行高層認為，平保的干預是出於財務方面、而非政治方面的動機。

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