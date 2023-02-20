按客源分析，內地旅客按年增加54.5%至99.16萬人次，其中個人遊旅客達70.74萬人次，按年升3.2倍；香港及台灣地區旅客分別達35.69萬人次及1.89萬人次，亦分別按年錄得7倍及1.4倍升幅。

此外，大灣區珠三角九市旅客同比增加47.6%至60.83萬人次。

按入境渠道統計，1月經關閘口岸、港珠澳大橋及橫琴口岸的入境旅客達59.22萬、26.74萬及23.1萬人次，分別佔入境的旅客比重達51.4%、23.2%及20.1%。由於港澳海上航班復運及機場客運量回升，經海路入境的旅客按年大幅增加10.5倍至14.96萬人次，經空路入境的亦上升87.9%至9.52萬人次。

其他報道

信銀國際推新加坡私銀業務 目標未來3年收入等每年增1倍

楊鷗辭任中海物業執董及CEO職務 肖俊強接任

全日沽空金額154億 比率降至13.8% 盈富沽空金額最多

中移動上月上客50萬戶 5G客總數達6.2億戶

嘀嗒出行再次申請赴港上市 擬集資2億美元 最快6月上市

戴力弘3月1日卸任銀娛財務總裁並獲委為高級顧問 陳應達接任

中聯通1月5G 套餐用戶累計2.16億戶

恒指升167點 匯控中移聯通破頂 北水流出增54倍 港元人幣轉強

蕭定一遭入稟追討3260萬 獲裁定敗訴 需還款及利息

證監會：散戶可經持牌平台買賣虛擬資產

洪灝：中國經濟正在復蘇 人民幣的強勢只會遲到不會缺席

星展調查：逾七成中小企料今年全球衰退

中電信據報研AI聊天機械人取得階段性成果 三大中資電訊股齊升

高盛：美國市場若發生回調 亞股能夠跑贏

國泰與VTC合作培育專才 配合航空業復蘇

滬深三大指數全日高收 滬指升逾2%

FWD等據報以少於2500萬美元 收購馬來西亞壽險公司 Gibraltar 70%

WSJ：匯控平保關係早有裂痕 惟匯豐高層認為平保干預並非出於政治動機

傳人行要求銀行適度控制2月貸款規模

星展丘卓文：港樓價今年企穩 豪宅有望升半成

Visa研究：消費者期望以多元化方式付款 公共交通街市等需改善

【有片：埋身擊】倘恒指失50天線 或加速下試20000點