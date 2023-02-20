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澳門1月錄入境旅客升2.6倍至逾139萬 港客按年大增7倍

澳門統計暨普查局資料顯示，在入境防疫措施放寬及農曆新年假期帶動下，今年1月入境旅客按年增加1倍至139.77萬人次，按月大升近2.6倍。留宿旅客達81.62萬人次，不過夜旅客則達58.15萬人次，按年分別增加2.3倍及29.1%。旅客平均逗留時間同比增加0.3日至1.6日；不過夜旅客的平均逗留時間為0.3日，增加0.2日；留宿旅客為2.6日，則減少0.8日。香港旅客佔35.69萬人次或25.5%，按年大升7倍，為眾地區旅客來源中增幅最高。

按客源分析，內地旅客按年增加54.5%至99.16萬人次，其中個人遊旅客達70.74萬人次，按年升3.2倍；香港及台灣地區旅客分別達35.69萬人次及1.89萬人次，亦分別按年錄得7倍及1.4倍升幅。

此外，大灣區珠三角九市旅客同比增加47.6%至60.83萬人次。

按入境渠道統計，1月經關閘口岸、港珠澳大橋及橫琴口岸的入境旅客達59.22萬、26.74萬及23.1萬人次，分別佔入境的旅客比重達51.4%、23.2%及20.1%。由於港澳海上航班復運及機場客運量回升，經海路入境的旅客按年大幅增加10.5倍至14.96萬人次，經空路入境的亦上升87.9%至9.52萬人次。

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