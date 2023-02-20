兩會舉行在即，高盛發表報告，料中央政府將GDP增長目標定為約5%，有少數機會定於高過5%，另維持通脹目標3%，制訂略高的財政赤字率，創歷史新高的4萬億元人民幣地方政府專項債配額，並保持就業目標大致不變。
高盛指，去年中國31省、直轄市、自治區中，有23個地方政府將其今年GDP目標降低，高盛估計該31區加權平均GDP增長目標今年為5.7%，對比去年為6.2%，反映地方政府今年增長目標更保守，但在投資計劃方面會更進取。
據該行以10個省份及直轄市為樣本預測，全年主要項目計劃投資額按年升至19.9%，去年升幅僅為6.2%。高盛指，雖然主要項目只佔固定資產投資一小部分，但升幅反映地方官員意志，今年銳意增加基建投資，推動經濟活動。
該行提到，考慮到地方政府的目標及該行近期對生產者物價指數（PPI）通脹的看法，決定將今年中國固定生產投資增長預測由1.5%提高至3.2%。該行提醒，提振措施規模若大於預期，可能帶來上行風險，至於過份的政策正常化及其他政策，可能限制地方政府作為，則帶來下行風險。該行將固定資本形成總額（GFCF）預測由3.5%略升至4%，但維持中國全年GDP增長預測為5.5。
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