克莉絲汀（1210）董事表示，接獲代表持股15.2%，並由前董事長羅田安為首的Sino Century Universal Corporation行事之中央結算（代理人）發出，要求召開股東特別大會，以考慮委任卓政奎及周龍飛為執行董事。該集團指，根據公司細則，任何一名或多名持股超過10%表決權的股東，可任何時候提書面要求，召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事項。該大會應於遞呈該要求後兩個月內舉行。
倘於有關遞呈後21日內，董事會未有召開該大會，該等提出召開股東特別大會的股東，可自行召開大會，集團須向要求方償付因董事會未能召開大會而產生的合理開支。集團表示，董事會將於適當時候作出進一步公告。
克莉絲汀主要在內地長三角地區，經營烘焙店網絡。在去年12月，該集團有7名董事因為前董事長羅田安與其胞姐旗下出現財困的公司，訂立關連交易，該財困公司最終積壓欠款，集團只作撇銷處理，因此聯交所上市委員會批評羅田安未能做到誠實及善意地以公司的整體利益為前提行事及避免實際的利益衝突，因此作出譴責。羅田安亦在2017年11月被罷免。事隔多年，該集團主席徐純彬去年3月收到深圳市寶安區人民法院發出限制消費令。該集團今日收市報6.3仙，跌3.1%。
其他報道
恒指升167點 匯控中移聯通破頂 北水流出增54倍 港元人幣轉強
中電信據報研AI聊天機械人取得階段性成果 三大中資電訊股齊升
FWD等據報以少於2500萬美元 收購馬來西亞壽險公司 Gibraltar 70%
WSJ：匯控平保關係早有裂痕 惟匯豐高層認為平保干預並非出於政治動機