他表示，學會與香港一同成長，由當初的培訓機構，演化成為銀行業提供獲廣泛認可的專業培訓課程和資格認證服務的機構，致力提升行業專業水平。香港銀行學會60周年籌備委員會召集人梅月嫦則指，學會將舉辦一系列的周年慶祝活動，11月1日會在會展舉辦周年晚宴，邀請業界代表交流；並推出資訊性宣傳片，由議會銀行代表分享經驗，細説行業發展和前景，道出優秀銀行家所具備的素質，以及香港銀行學會在引領行業專業發展的重要地位。

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