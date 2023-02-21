香港銀行學會今日舉行標誌揭幕儀式。香港銀行學會榮譽秘書郭錫志表示，今年是學會成立60周年的重要里程碑，學會過去見證銀行業的蓬勃發展及創新轉型，適逢今年鑽禧，學會以更鮮明、貼切的標誌加強學會的專業形象，繼續服務香港銀行業，為學會的長期發展奠定重要基礎。
他表示，學會與香港一同成長，由當初的培訓機構，演化成為銀行業提供獲廣泛認可的專業培訓課程和資格認證服務的機構，致力提升行業專業水平。香港銀行學會60周年籌備委員會召集人梅月嫦則指，學會將舉辦一系列的周年慶祝活動，11月1日會在會展舉辦周年晚宴，邀請業界代表交流；並推出資訊性宣傳片，由議會銀行代表分享經驗，細説行業發展和前景，道出優秀銀行家所具備的素質，以及香港銀行學會在引領行業專業發展的重要地位。
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