大生地產（0089）慶祝上市50周年。該集團罕見發稿指，正值金禧紀念，推出多項餐飲及酒店優惠，送出500杯Happy Hour飲品，及首50名顧客免費入住一晚旗下the Arca海景客房。其更指出，憑藉穩中求變的理念，一直以香港為基地，自八十年代後期至九十年代後期逐漸集中於投資物業項目上，並將手上項目翻新優化，甚至在近年進軍酒店行業。另亦成立服務業公司Yulan Group Limited，進行多項物業優化工程。
大生地產表示，除了特別製作慶祝短片之外，旗下酒店the Arca亦會送出免費餐飲及住宿優惠，希望與全港市民一同分享喜悅並放眼未來。其指出，已故前主席馬錦燦創辦了集團，並於1973年2月21日將公司於遠東交易所及金銀證券交易所掛牌上市，當時資產淨值約為1.6億元。
在上世紀80、90無代，該集團涉足多個住宅、貨倉及工業，以至商業物業的發展，項目遍及北角、西環、香港仔、赤柱、觀塘、葵涌等多區，以供出售及出租。其甚至擴展如保險、倉儲服務，倉儲服務部門更佔用逾100萬平方呎，為當時本港最大倉儲服務營運者。另其於1980年代中把業務亦擴展至美國三藩市，在一棟歷史地標上興建辦公室大廈MONTGOMERY PLAZA。
該集團指，於八十年代後期至九十年代後期，除購入山頂住宅用地、發展西環商住物業和西貢豪宅早禾居；以及沙田火炭工業大廈作出售及出租用途外，逐漸集中於投資物業項目上，並建立多元化的投資組合。其更於2012年間完成將大生貨櫃倉庫中心翻新優化，改名橋匯，將該物業轉型為現代化的綜合用途中心作出租用途。
於2004年後，大生地產進一步把業務擴展至酒店業，把上環荷里活中心部份樓層改建為首個酒店項目，並於2011年投入服務。及後為酒店業務重新定位，創立服務業公司Yulan Group Limited，該公司並於2019至2021年先後完成荷里活中心酒店項目優化，並改名翡格酒店the Figo；及後於2021年完成黃竹坑工廈重建酒店項目，改名雅格酒店the Arca。
大生地產發展主席及行政總裁馬清偉表示，大生地產和香港一同走過五十年期間，公司的資產淨值增長超過55倍，截至2022年6月30日資產淨值為90.3億元。放眼未來，以香港為家的大生地產對本港未來充滿信心，適逢香港將有多個大型建設，大生地產會積極探索多個不同機遇。
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