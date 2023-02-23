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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR升至2.9% 近1個月高

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升7.27點子至2.90298%，是1月27日後最高，當日報2.9397%。對上一次由跌轉升是2023年2月15日，當日拆息報2.1422%。

港元現報7.8462元升值3點子，曾貶值最多2點子，報7.8467元，亦曾升值最多39點子，報7.8426元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升21.55點子至2.3025%；1星期HIBOR升0.18點子至2.55429%；2星期HIBOR升0.43點子至2.66917%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升4.67點子至3.70816%；6個月期HIBOR跌2.34點子至4.14649%；12個月期HIBOR跌0.02點子至4.75%。

美元指數現報104.365貶值0.22點或0.21%。

美元1個月期LIBOR報4.592%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.689%，終止單日擴闊，利差是2023年1月27日後最高，當日差距為-1.63%

對上一次終止單日擴闊，是2023年2月15日，當日利差報-2.4592%。

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