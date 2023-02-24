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富衛：通關帶動內地客保險 今聯乘Mirror宣傳

富衛香港及澳門首席市務及數碼總監謝振國表示，由2月初開始，通關後有見更多國內客戶來港購買保障型保險，並有上升趨勢，對今年業務樂觀，惟未有預料何時會回疫情前水平。

謝振國指出，隨政府加強推廣，自願醫保越趨成熟，而富衛本身亦增加推出產品的種類，亦有見客戶需求有明顯增加。

通關帶動內地客業務，但未會因此為國內客戶推出特定產品，謝振國相信兩地客戶有同樣需求 。在配合方面，該行會加強跨境服務，現時設施暫時足夠。至於人手方面，則未有特定增加人手的數字，他稱會繼續增源，擴大業務。

今日富衛聯乘Mirror推出宣傳企劃，謝振國認為若宣傳計劃得宜，可藉此推廣購買保險的需要，並會繼續贊助演唱會，以及其他不同宣傳活動。

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