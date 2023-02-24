今年首個新增的北向交易日將為2023年5月25日，其後新增的兩個北向交易日分別為2023年10月20日和12月22日。

另外，上周中證監公布的中國內地監管規則調整，港交所今日公布，刊發諮詢文件，建議因應中國内地監管規則更新而修訂《上市規則》，同時建議《上市規則》作出若干其他有關中國發行人的修訂。

港交所建議，《上市規則》相應修訂包括將刪除與中國發行人發行和回購股份有關的類別股東會議規定及其他相關規定；刪除牽涉H股股東的爭議須以仲裁方式解決的規定；刪除要求中國發行人的公司章程須包含《必備條款》及其他附帶規定的規定；及修訂有關新上市申請提交文件的規定，以反映適用於內地公司境外上市的備案新規。

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