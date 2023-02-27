由於江蘇油建人申請強制執行調解協議，江蘇油建、戈壁能源及張瑞霖於2017年、2018年及2021年先後訂立3份和解協議，據此，戈壁能源於該等和解協議各自同意就張瑞霖的還款義務提供連帶責任擔保，而MI能源集團並無就提供擔保收取任何費用，亦無作出任何抵押。

董事會進一步注意到，內地法院二審判決提及到公司附屬公司駱駝石油、公司關聯人士吉林省國泰石油；以及集團供應商的若干其他公司作出確認聲明，稱曾代表張瑞霖償還貸款。

駱駝石油聲明於2017年代表張瑞霖向江蘇油建支付1000萬元。董事會根據目前可得資料，據稱付款並無於駱駝石油賬目入賬，惟駱駝石油江蘇油建支付的1000萬元在其賬目及記錄入賬為與貸款人訂立之協議項下資產購買保證金。該金額其後由駱駝石油作出撥備及撇銷。

公司指出，已成立獨立調查委員會，由艾民擔任主席，並由梅建平、廖英順、楊日泉及郭燕軍擔任成員(均為獨立非執行董事)，以調查擔保、償還及其他相關事宜，包括集團的內部控制不足。

另外，張瑞霖已由執行董事調任為非執行董事，自2月25日起生效。於調任後，張瑞霖將繼續擔任董事會主席，惟不會參與集團的日常業務經營及管理。

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