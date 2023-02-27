港元現報7.8471元升值14點子，亦曾報7.8485元，無升跌，亦曾升值最多14點子，報7.8471元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌3.06點子至2.36202%；1星期HIBOR升0.75點子至2.5681%；2星期HIBOR升0.18點子至2.68625%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.08點子至3.77804%；6個月期HIBOR升0.77點子至4.19542%；12個月期HIBOR升1.25點子至4.7706%。

美元指數現報105.157貶值0.057點或0.05%。

美元1個月期LIBOR報4.63486%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.6678%，連續3日收窄，利差是2023年1月27日後最高，當日差距為-1.63%

對上一次連續3日收窄，是2023年2月17日，當日利差報-2.2487%。

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