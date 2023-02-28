集團2022財年收入按年跌3%至67.28億元，除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利同樣跌3%至21.81億元，整體毛利率為38%，亦按年跌3個百分點，毛利率下跌主要由於運營成本上升及2022財年選擇適用新的增值稅免稅優惠政策，導致2022財年運營服務的毛利率下降。

按業務分類計，建造服務收入按年減少22%至24.04億元，主要由於內地建造活動受中國新冠疫情反覆所影響，導致建造進度延誤及建造活動減少；運營收入按年增17%，主要因新項目於2021財年下半年及2022財年開始投入運營；若干項目的水價於2021財年下半年及2022財年獲得上調；以及在2021年3月收購的天津濱海新區環塘污水處理有限公司貢獻兩個月的額外運營收入；及中國財政部及國家稅務總局於2021財政年度末聯合出台的有關資源綜合利用的增值稅免稅優惠政策改變而帶來的運營收入增加。

2022財年集團投資並持有161個環保項目，涉及總投資約296億元人民幣，另承接委託運營、工程總包（EPC）、設備供貨等各類輕資產項目及服務，累計合同總額約9.36億元人民幣。

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