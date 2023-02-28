信義玻璃（0868）行政總裁董清世今早在業績發布會上表示，2022年受到內地房地產及金融市場變化拖累，致毛利率受到影響，但是透過差異化、發展顏色玻璃產品，及借助多生產線組合，令毛利率保持在22%，並形容得來不易。隨著中央對房地產市場釋放信號，推出保交樓等政策，他相信最差時間已過，浮法玻璃的價格已到谷底，再跌也幅度有限或純技術性。
他又指，在建築使用之外，工業玻璃已佔浮法玻璃使用逾10%，加上國際海外運輪成本趨向正常，原料純鹼期貨價跌，管道天然氣供應平穩，液化天然氣價格下跌，均有助毛利率表現。訂單方面，一般汽車玻璃年均產量會增加10%配合需求，建築玻璃部門則保持充裕定單。另集團位於馬來西亞的廠房已提供較大貢獻，他相信有助應對貿易壁壘，另印尼的4條浮法玻璃生產線，首兩條正動工，預計2024年投產，供當地市場所需。
執行董事李聖根表示，今年集團的資本開支為25億元。公司秘書兼財務總監劉錫源補充，計及去年償還貸款，手持現金81億元，連同理財產品，共有88億元可供動用，可應付投資所需。另集團中期息提供以股代息選擇，约增發6900萬股，公司的創始股東已斥資約10億元在市場購入大部份股份，反映對將來前景的信心。
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