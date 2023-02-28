國內市場包括上證指數、深證指數、滬深300指數走勢均反覆偏軟。從技術走勢上分析，內地股市似乎正出現調整，預期後市將會出現向下回調，投資者可等待回調後才採取低買策略。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。