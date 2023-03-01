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應用材料推新晶片製造設備 冀降行業對ASML依賴

應用材料(Applied Materials)推出名為Centura Sculpta的晶片製造設備，以降低行業對ASML Holding NV的依賴，減少超強晶片的生產成本。

應用材料表示，光刻技術日益複雜且成本昂貴，新的方法可簡化晶片生產流程減少浪費，Centura Sculpta的圖形成型系統可幫助客戶減少光刻時間。此外，亦能以更便宜的成本來生產能處理人工智慧（AI）任務的超強大半導體。

應用材料新機器則利用電力活化化學技術來完成製程的這一部分，不再需要一些多重曝光。公司主管若傑（Prabu Raja）在聲明中表示，這樣的想法是要「補充」紫外光微影，同時處理先進晶片製造的經濟與環境問題。

應用材料指，採用這套新系統的公司，在運作每月處理10萬片晶圓的產線規模情況下，可節省多達2.5億美元的資本費用，每片晶圓能節省50美元成本、節能效益達15度電、省下15公升水，減少排出0.35公斤二氧化碳。

應用材料隔晚升3.6%至116.15美元。ASML跌1.9%，至584歐元。

 

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