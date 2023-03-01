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理文造紙全年少賺62% 息0.033元 造紙業回升下半年更見明顯

理文造紙（2314）公布，全年純利11.85億元，按年跌62.04%，收入跌10%，至291.7億元，低過預期的317.6億元。派末期息0.033元。2022年總銷售量達609萬噸，產品平均每噸淨利潤為216元。

公司指，隨著工業和消費活動增加，造紙業景氣度將有望恢復，其回升幅度相信在下半年更見明顯，前景審慎樂觀。

回顧年內，受疫情拖累，內地消費意願下降，包裝紙需求疲弱，價格持續偏低，但紙漿等原材枓卻因俄羅斯烏克蘭戰爭帶來的供需缺口而漲價，紙企盈利空間再被壓縮。有見紙漿價格居高不下，部分紙企主動停機減產。

集團亦相信消費需求久被壓抑後必定釋放，帶動造紙業回暖，故堅持在現有業務基礎上擴充規模，包括在江西及重慶廠房新增生產線，並計劃於廣西新建漿廠，力求透過提升產能及優化控制成本，進一步增強經營韌性，為長遠發展奠下更好基礎。

集團正在江西、重慶及廣西廠增設木漿生產線，並預計分別於2023年第二季、第三季及第三季完成，新增木漿年產能共95萬噸。在海外方面，集團位於馬來西亞的第四台年產能35萬噸包裝紙生產線將於今年第二季投產。

理文造紙收報3.35元，跌1.18%。

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