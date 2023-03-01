恒指今早高開64點見全日低位，高位升888點，全日高低波幅824點。

恒指收市升833點或4.21%，報20619點，大市成交金額1539億元，較上日增加8.04%，是2月1日1555.74億元成交後最多；國指升332點或5.06%，報6914點。恒生科技指數收報4185點，升6.64%。

藍籌股成交金額739.87億元，佔大市成交48.07%；科指成份股成交金額425.6億元，佔大市成交27.65%；國指成份股成交金額634.71億元，佔大市成交41.24%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。恒安（1044）、東方海外（0316）、長建（1038）拖累大市。

藍籌75隻升，1隻下跌，0隻無升跌。龍湖（0960）升9.6%，收報24.55元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌0.14%，收報36.05元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報6.02元，升12.73%；跌幅最大的是中芯（0981）收報16.4元，升2.24%。

恒指大陽燭升穿10天線(20425.83點)及250天線(19949.34點)，同時，20天線(20879.33點)亦向下逼近50天線(20854.2點)。

科指同樣以大陽燭升穿10天線(4145.53點)及250天線(4174.02點)。科指昨日輕微跌穿100天線，今早未有再觸及100天線(3920.35點)。

北水南下合計淨流入33.95億元，終止單日流出，淨流入金額是2023年2月27日60.48億元後最多。南水北上合計淨流入70.1億元人民幣，終止連續5日流出。

匯率變化

在岸人民幣曾升值最多0.52%，是2月2日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.53%。今曾升值至6.8992元，是2月23日6.8795元後最強。現報6.8998元，升值0.52%。暫連續升值3日，累計升值0.0603元，對上一次連續升值3日是1月13日。

離岸人民幣曾升值最多0.7%，是1月9日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.94%。今曾升值至6.9061元，是2月23日6.884元後最強。現報6.9086元，升值0.66%。暫連續升值3日，累計升值0.0724元，對上一次連續升值3日是1月13日。

美匯變動輕微，屆乎105.087點至104.64點。港元於內地PMI公布後曾貶值至7.8497元，是2月15日7.85元後最弱。

三大指數表現

恒指曾升最多4.49%，是2022年12月5日後最大升幅，當日升幅為4.63%。今曾高見20674.07點，是2月21日20941.3點後最高。今日收市報20619.71點，是2月20日後收市新高，當日報20886.96點。

科指曾升最多7.19%，是2022年12月5日後最大升幅，當日升幅為9.34%。今曾高見4207.14點，是2月21日4311.12點後最高。今日收市報4185.62點，是2月20日後收市新高，當日報4311.61點。

國指曾升最多5.38%，是2022年11月29日後最大升幅，當日升幅為6.2%。今曾高見6935.65點，是2月21日7085.73點後最高。今日收市報6914.3點，是2月21日後收市新高，當日報6925.07點。

午後消息股表現

理文化工（0746）去年少賺一成，末期息0.17元削47%。收報5.74元，跌5.9%。

澳門2月博彩毛收入增33.1%，稍多過預期。新濠國際發展（0200）收報10.42元，升7.64%。美高梅中國（2282）收報10.22元，升6.9%。澳博（0880）收報4.17元，升5.57%。永利澳門（1128）收報8.69元，升7.15%。銀河娛樂（0027）收報53.85元，升3.16%。金沙中國（1928）收報28.55元，升4.96%。

理文造紙（2314）全年少賺62%，息0.033元，造紙業回升下半年更見明顯。收報3.43元，升1.18%。

創科（0669）發公告逐點回應沽空報告指控。收報80.25元，升2.82%。

今早及隔晚消息股表現

被華為起訴專利侵權，小米（1810）：就專利許可在積極談判。收報12.6元，升6.24%。

匯控（0005）發156億永久後償或可轉換證券。收報60.25元，升1.6%。

碧桂園（2007）：楊國強因年齡原因辭任主席、執董，楊惠妍接任。收報2.6元，升8.33%。

ASMPT（0522）全年少賺17%，第四季跌70%，料行業下半年復蘇。收報72.95元，升9.04%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百威（1876）收報25.15元，升7.02%。創科實業（0669）收報80.25元，升2.82%。蔚來集團（9866）收報79.7元，升11%。塗鴉智能（2391）收報19.3元，跌0.52%。微博（9898）收報171.1元，升2.46%。

國美（0493）澄清旗下公司被凍結為非重要附屬。收報0.155元，跌1.9%。

京信通信（2342）盈喜料去年扭虧賺至少1.8億元。收報1.46元，升5.04%。

港鐵（0066）落實參與東涌延線鐵路加物業發展。收報40.05元，升1.26%。

和電（0215）盈轉虧末期息維持5.21仙考慮今年中派特別息。收報1.25元，跌6.72%。

中華燃氣（8246）料去年虧損減至370萬。收報0.178元，跌3.26%。

和黃醫藥（0013）去年虧損增85%。收報27.3元，升5.61%。

萬卓祺調任銀娛（0027）獨立董事。收報53.85元，升3.16%。

光大水務（1857）擬物色併購機會。收報1.38元，跌1.43%。

名創優品（9896）半年多賺逾1.2倍不派中期息。創上市新高，見38元，收報36.6元，升8.44%。

深控（0604）發盈喜去年轉賺逾14億恒大減值大減。收報1.46元，升2.1%。

百度（9888）蘿卜快跑百輛車隊落地武漢訂單量突破200萬。收報145元，升7.57%。

破頂股表現

破頂股包括，固生堂（2273）創上市新高，見58.65元，收報57.6元，升4.25%；名創優品（9896）創上市新高，見38元，收報36.6元，升8.44%；非凡中國（8032）創52周高，見1.64元，收報1.6元，跌1.84%；越秀地產（0123）創52周高，見12.52元，收報12.44元，升7.61%；思考樂教育（1769）創52周高，見2.57元，收報2.55元，升20.28%；網龍（0777）創52周高，見20元，收報20元，升11.98%；復銳醫療（1696）創52周高，見16.5元，收報15.98元，升7.25%；浪潮國際（0596）創52周高，見6.39元，收報6.21元，升2.99%；中國通號（3969）創52周高，見2.98元，收報2.97元，升3.85%；中興通訊（0763）創52周高，見24.9元，收報23.85元，升2.36%；中國電信（0728）創52周高，見4.28元，收報4.18元，升6.91%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括梁志天設計集團（2262）低見0.15元，收報0.16元，升5.26%；雙財莊（2321）低見0.4元，收報0.41元，升1.23%。

8隻股份創52周低，包括九龍倉集團（0004）低見17.12元，收報17.32元，跌0.35%；裕承科金（0279）低見0.103元，收報0.105元，跌0.94%；麗展（0488）低見1.52元，收報1.55元，跌0.64%；渝太地產（0075）低見0.55元，收報0.55元，無升跌；HMVOD（8103）低見0.56元，收報0.83元，升5.06%；麗新製衣（0191）低見1.43元，收報1.47元，跌0.68%；華科資本（1140）低見0.33元，收報0.335元，跌2.9%；中國環境資源（1130）低見0.034元，收報0.035元，跌7.89%。

異動股

上升異動股，包括，東建國際（0329）收報1.1元，升41.03%；正大企業（3839）收報3.05元，升39.91%；國際娛樂（1009）收報0.2元，升25%；加達控股（1620）收報0.147元，升23.53%；蘇新服務（2152）收報8元，升23.08%；南粵控股（1058）收報0.75元，升20.97%；思考樂教育（1769）創52周高，見2.57元，收報2.55元，升20.28%；龍皇（8493）收報0.046元，升17.95%；惠生工程（2236）收報0.405元，升15.71%；中國互聯網投資（0810）收報0.96元，升15.66%；揚科集團（1460）收報0.184元，升15%。

下跌異動股，包括，世紀集團（2113）收報0.148元，跌12.94%；超凡網絡（8121）收報0.179元，跌10.5%；開源控股（1215）收報0.018元，跌10%；南方通信（1617）收報0.103元，跌9.65%；普天通信（1720）平上市低位0.112元，收報0.121元，跌9.02%；盈滙企業（2195）收報0.086元，跌8.51%；冠均國際（1629）收報0.229元，跌8.03%；中國環境資源（1130）見52周低0.034元，收報0.035元，跌7.89%；高視醫療（2407）收報48.9元，跌7.65%；東勝旅遊（0265）收報0.049元，跌7.55%；湖州燃氣（6661）收報5.5元，跌6.78%。

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