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ASMPT：各地自建半導體廠 利設備行業發展

近年全球主要經濟體推動脫鉤，ASMPT（0522）行政總裁黃梓达表示，受惠於各地尋求自建半導體廠，雖然需時去建成，但是這意味需要生產設備配合需求，過程中有利他們的發展。他又認為，隨著市場講求發展人工智能，又推動ChatGPT功能，這會有利半導體行業發展，原因是當中需要很多運算能力，最終要使用先進封裝服務，將邏輯晶片及動態隨機存取存儲器（DRAM）封裝好，並降低成本，因此亦預期，可帶動先進封裝業務的發展。

他又指出，半導體行業的表現屬季節性浮動，但是透過業務及產品組合，去抵禦風險。尤其在先進封裝領域，因為所需工具及設備並非標準化，加上邁向小晶片（Chiplet）發展，因此更有需要每天與客戶去溝通。集團已建立2000人的研發團隊去配合。同時，每年約投入相當於10%的銷售額，去供研發所需。在考慮到產業的後端先進封裝部門注重成本作為重要元素，因此會在內地發展為主，並且會面向更多工業化產品方面發展。但是在SMT（表面貼裝技術）業務方面，則因為需要貼近在地市場，因此業務地域較廣，遍及歐、美及中國。

他又看好，印度作為人口大國，加上人口年齡年輕，因此有機會成為潛在的發展重點，但是在中國早已具備研發及人力資源配套下，印度市場要超越中國，並非一時三刻的事情，集團已在當地做SMT生產，長遠會逐步涉足半導體解決方案領域。

至於中國市場的發展方面，無論高端智能手機及汽車行業均正復蘇中，但是並非全部均同步復蘇。香港市場則會作為集團研發、服務及財務管理運作所需。他認為，香港具備高端的工程師資源，因此可以做更好的研發。

在產品定價方面，集團高級副總裁兼首席財務官許一帆指出，他們不會純靠產品價錢去競爭，反而著重推出新產品及技術含量，去爭取最佳的銷售價錢。半導體解決方案為主的分部SEMI方面，在過去一年忙於做好成本控制，當中會對擴充集團內部產能方面會保持審慎，並且因應行業周期，去在尋求外間產能配合方面，保持彈性。

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