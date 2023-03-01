季內各業務表現方面，廣告及營銷收入按年跌29%至3.91億元，主要是由於本季度中國主要地區的COVID-19管控措施及人群感染對公司及其廣告主造成的影響。增值服務收入按年跌12%至5750萬元，主要是由於會員服務及直播業務的收入貢獻下降所致。季內經營利潤為1.6億元，經營利潤為36%。

全年表現方面，全年淨收入按年跌19%至18.4億元，按固定匯率計算則跌約15%。其中，廣告及營銷收入為16億元，按年跌19%；增值服務收入近2.4億元，跌13%。全年淨利潤8560萬元，按年大跌八成，非公認會計準則淨利潤為5.4億元，按年跌24.8％。經調整EBITDA達5.86億元，按年跌33.3%。

微博績前收報171.1元，全日升2.5%。

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