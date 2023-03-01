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德勤於科學園設創新及資產研發中心 料未來3年投資逾2億

德勤於香港科學園設立創新及資產研發中心，今日開幕，德勤稱未來3年將投放至少2億元，用於創新及資產研發中心、創新科技舉措和人才發展•並擬2025年前將Deloitte Digital香港科技及數字化專才人數增1倍至1,000名。

德勤中國首席執行官曾順福表示，期望中心可促進行業協作和投資，支持香港發展成國際創新科技樞紐。香港科技園公司主席查毅超補充，德勤的行業知識和國際業務網絡，結合科技園公司創業培育計劃的全方位支援，將會形成強大的協作平台，加速各行業的數碼轉型。

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