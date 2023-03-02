摩根大通料，獲給予跑贏大市的股份，潛在升幅約有40%，給予中性評級者亦會有15%升幅。該行給予金沙中國（1928）、銀河娛樂（0027）、美高梅中國（2282）、永利澳門（1128）跑贏大市評級，另給予新濠國際（0200）及澳門博彩（0880）中性評級。

美國銀行的報告則認為，2月份賭收水平與其預期一致，不過其料貴賓博彩收入在農曆年間造好後，會在二、三月份回落。除永利及澳博市佔率有所降低，其餘四間均見上升。隨著5月份陸續有新酒店投入市場，亦有更多非博彩活動舉行，其料會有更多遊客訪澳。

CBRE的報告指，隨著今年濠賭股的業務組合，由過往的貴賓博彩，轉向發展更多高端中場及中場業務，料有利濠賭股的邊際利潤上升，最終推動EBITDA的恢復程度，會好過預期，並認為澳門政府的全年賭收估算1300億澳門元保守。

《GGR Asia》引述德意志銀行的報告指，擬將其此前對澳門的2023年全年賭收預測，進一步提高6.9億美元，約相當於206億美元（1617億港元），比其之前預估的199億美元為高，亦高於澳門政府較早前估計今年全年的賭收約161億美元的估算水平。

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