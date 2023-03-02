據報道，林龍安建議對中小民營企業進行跟蹤調查，促進地方銀行在實際風險可控的範圍內將民營企業、地產開發企業列入白名單，在法治化和商業化可持續原則基礎上，通過創新信貸產品、開辟綠色信道、降低融資成本等方式，堅持優先服務優質中小企業，努力滿足白名單企業的合理融資需求，發放開發貸、經營貸等，優先幫扶臨時困難企業渡過難關，因地制宜開展按需延期付息、延長還本期限、調整還款方式等措施。

林龍安指，對民企而言，信用保護工具可以提高發行債券的信用等級，降低融資成本，又建議將一些自身經營情況較好、債務結構合理的優質民企列入可增信名單，提供征信保護，通過幫助企業信用增進完成債券發行，讓其能夠在公開市場發債，從而打通資金流循環鏈條，讓企業健康發展。

此外，林龍安還建議從政策上鼓勵支持中小民營企業發展壯大，通過不斷優化政策來創造更好的營商環境。

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