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嗶哩嗶哩去年經調整淨虧損擴大至67億人幣

嗶哩嗶哩（9626）公布，截至2022年12月底止淨虧損擴大10%至75億元（人民幣．下同），經調整淨虧損多22%至67億元，不派息。淨營業額增加13%至219億元，集團展望，2023年全年淨營業額初步預計將達到240億至260億元。

單計第四季，淨營業額升6%至61億元，淨虧損收窄29%至15億元，經調整淨虧損收窄21%至13億元。季內的日均活躍用戶增加29%至9280萬；月均活躍用戶增加20%至3.26億，平均每月付費用戶增加15%至2810萬。

董事長兼首席執行官陳睿表示，在將重心切換至以日活用戶增長為目標後，第四季度日活用戶穩健增長，毛利率提升以及虧損收窄，季內用戶日均使用時長達96分鐘，推動用戶在B站的總使用時長同比增長51%。

首席財務官樊欣指出，自去年10月起，集團通過回購可換股優先債券的方式，更加積極地對資產負債表進行管理，令集團於2022年10月至2023年1月期間減少未償還可換股優先債券的本金總額9.32億美元。展望未來，將保持嚴格的成本控制措施，同時繼續改善利潤率並進一步收窄虧損。

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