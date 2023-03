美商務部指,根據具體和可闡明的事實,確定有合理理由相信這些實體已經參與、正在參與或構成重大風險參與或正在參與違反國家安全或外交政策利益的活動的實體。

新列入實體清單內地企業其中包括,去年9月第三度遞交香港上市申請的人工智能(AI)獨角獸「第四範式(4Paradigm Technology Co)」;華大基因旗下BGI Research,及香港華大基因科技服務有限公司(BGI Tech Solutions (Hongkong) Co., Ltd.);浪潮集團(Inspur Group Co., Ltd.);龍芯中科技術(Loongson Technology);青島海洋科學與技術國家實驗室 (Qingdao National Laboratory for Marine Science and Technology)。

其他報道

香港2月PMI升至53.9 創9個月高 商業信心飈至破紀錄高峰

財新中國2月服務業PMI升至半年高 好過預期

恒指高開273點 科指升2.5% 齊上試20天線 科指升穿10天、250天線 嗶哩嗶哩升10%

復星旅遊文化據報擬整體出售Thomas Cook

聯儲局Bostic預計夏中或夏末或暫停加息

港股ADR升147點 夜期高水246點 美期跌亞股升 鷹君等業績

聯儲局鴿派言論 道指見兩個月最大升幅 升341點 美10年債息4個月高 債息倒掛收窄

北水增持中電信 減持恒生中國企業