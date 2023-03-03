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美商務部列28內企入實體清單 包括華大基因、浪潮、擬港上市AI第四範式

美國商務部將28個內地企業及個人、以及1家台灣企業加入實體清單。此次被加進清單的還有巴基斯坦和俄羅斯等國公司。

美商務部指，根據具體和可闡明的事實，確定有合理理由相信這些實體已經參與、正在參與或構成重大風險參與或正在參與違反國家安全或外交政策利益的活動的實體。

新列入實體清單內地企業其中包括，去年9月第三度遞交香港上市申請的人工智能（AI）獨角獸「第四範式(4Paradigm Technology Co)」；華大基因旗下BGI Research，及香港華大基因科技服務有限公司(BGI Tech Solutions (Hongkong) Co., Ltd.)；浪潮集團(Inspur Group Co., Ltd.)；龍芯中科技術(Loongson Technology)；青島海洋科學與技術國家實驗室 (Qingdao National Laboratory for Marine Science and Technology)。

 

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