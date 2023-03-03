雷蒙多表示，總統喬·拜登「希望以有利於美國的所有方式與內地接觸，不管是商業還是外交，這種溝通意在為緊張局勢降級。這就是我們對與內地關係的期待—不是升級」。

雷蒙多表示，「我肯定會派我的團隊去，甚至可能就在這個春天。我們正在努力安排。另外是的，我想可能我會去」。

雷蒙多表示，政府正在梳理嚴審該國對華資本流動的方案，認為這是一個「複雜」的過程，因為有很多美國退休基金公司將民眾的養老金用於對華投資。

雷蒙多表示，「當然不想做任何產生意外後果、會傷害到人們的事情」，「不希望它範圍過大。我們想要商業，我們想要貿易，我們想要全球投資。任何過於寬泛的措施都會傷害美國就業者和經濟」。

雷蒙多表示，「多花點時間和採取正確的做法要比發布範圍過大和不正確的政策好。我們從來沒有這樣做過，拒絕商品是一回事，不讓資金流動則是另一回事。所以我們只是在儘力小心謹慎來做對的事情」。

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