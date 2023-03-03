亞特蘭大聯儲行長預計今夏可能暫停加息，鴿派言論推動美股、亞股上升，恒指今早高開273點後，短時間內升至高位升297點，其後反覆向，低位僅升68點，高低波幅229點。
恒指半日升145點或0.71%，報20575點，大市成交金額550億元；國指升70點或1.03%，報6927點。恒生科技指數收報4191點，升1.58%。
藍籌股成交金額224.59億元，佔大市成交40.83%；科指成份股成交金額138.15億元，佔大市成交25.11%；國指成份股成交金額197.47億元，佔大市成交35.9%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。匯控（0005）、李寧（2331）、中人壽（2628）拖累大市。
藍籌60隻升，15隻下跌，1隻無升跌。百度 （9888）升4.3%，收報148元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌2.11%，收報69.55元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股22隻升，8隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報167.8元，升9.6%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報93.85元，跌1.52%。
恒指升穿10天線(20355.55點)，受制於20天線(20748.62點)。科指升穿10天線(4114.82點)、250天線(4166.56點)，受制於20天線(4255.69點)。
北水南下合計淨流入10.31億元，較上日減少85.9%，連續第3日流入，累計流入117.37億元。南水北上合計淨流入12.31億元人民幣，較上日增加60.78%，連續第3日流入，累計流入90.07億元。
嘉利國際（1050）擬實物分派，拆嘉創房地產以介紹形式主板上市。收報1.49元，升6.43%。
美商務部列28內企入實體清單 包括華大基因、浪潮、擬港上市AI第四範式。浪潮國際（0596）收報5.35元，跌12.72%。
復星旅遊文化（1992）據報擬整體出售Thomas Cook。收報10.26元，無升跌。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，鷹君（0041）收報18.24元，升0.33%。亞洲水泥（0743）收報4.15元，升1.22%。匯賢（87001）收報1.16元，升0.87%。嘉利國際（1050）收報1.49元，升6.43%。友聯租賃（1563）創上市新高，見18.38元，收報18.14元，升0.22%。
永利澳門（1128）擬發債，披露今年首兩個月EBITDA復正數。收報7.67元，跌5.07%。
九建（0034）：海茵莊園入帳基礎溢利增逾七成，但租盤公平值跌累少賺逾35%。收報8.54元，升0.47%。
嗶哩嗶哩（9626）去年經調整淨虧損擴大至67億人幣。收報167.8元，升9.6%。
禹洲（1628）林龍安建議將優質民企列可增信名單，助公開發債。收報0.405元，跌1.22%。
恒生（0011）成立90周年，推抽獎活動送招牌財神金。收報129.8元，升0.78%。
楊元慶連番減持聯想（0992），套現1.89億。收報7.23元，升0.42%。
港交所（0388）：將開設倫敦辦事處。收報338.4元，升0.59%。
東亞（0023）推香港永久居民經見證方式開設內地賬戶。收報11.44元，升3.06%。
醫脈通（2192）盈喜，料去年多賺近1.5倍。收報10.52元，升1.74%。
置富（0778）去年可供分派收益跌一成，每基金單位派0.4415元。收報6.89元，升1.03%。
摩通：料獲評跑贏大市的濠賭股有潛在四成升幅。新濠國際發展（0200）收報10.26元，升0.2%。美高梅中國（2282）收報9.72元，升0.21%。澳博（0880）收報4.08元，升1.24%。永利澳門（1128）收報7.67元，跌5.07%。銀河娛樂（0027）收報53.35元，升1.04%。金沙中國（1928）收報27.6元，升1.66%。
港1月零售按年升7%，勝市場預期，創近9個月高。周大福（1929）收報15.58元，升0.52%。普拉達（1913）收報53.3元，跌1.3%。六福集團（0590）收報26.7元，升2.1%。周生生（0116）收報11.08元，升1.09%。廸生創建（0113）收報4.13元，無升跌。東方表行集團（0398）收報4.3元，升0.94%。英皇鐘錶珠寶（0887）收報0.17元，升1.19%。謝瑞麟（0417）收報1.28元，無升跌。新秀麗（1910）收報22.2元，跌1.33%。L'OCCITANE（0973）收報18.8元，跌0.84%。莎莎國際（0178）收報1.88元，升1.08%。
破頂股包括，禪遊科技（2660）創上市新高，見3.67元，收報3.65元，升17.74%；固生堂（2273）創上市新高，見59.6元，收報57元，跌1.72%；特海國際（9658）創上市新高，見21.75元，收報21.1元，升15.43%；友聯租賃（1563）創上市新高，見18.38元，收報18.14元，升0.22%；國航（0753）創52周高，見7.85元，收報7.65元，跌0.65%；南航（1055）創52周高，見6元，收報5.89元，跌0.67%；非凡中國（8032）創52周高，見1.72元，收報1.7元，升1.8%；思考樂教育（1769）創52周高，見2.78元，收報2.58元，跌1.15%；網龍（0777）創52周高，見20.7元，收報20.2元，升0.5%；加科思（1167）創52周高，見10.48元，收報9.81元，升2.72%；華潤醫療（1515）創52周高，見7.15元，收報6.87元，跌0.15%；中國通號（3969）創52周高，見3.06元，收報3.04元，升1.33%；中國電信（0728）創52周高，見4.35元，收報4.23元，無升跌。
2隻股份創上市新低，包括普天通信（1720）低見0.11元，收報0.119元，跌0.83%；交運燃氣（1407）低見0.72元，收報0.75元，升1.35%。
5隻股份創52周低，包括先施公司（0244）低見0.232元，收報0.232元，跌3.33%；宏光（6908）低見2.59元，收報2.68元，跌1.47%；渝太地產（0075）低見0.55元，收報0.55元，無升跌；中譽集團（0985）低見1.75元，收報1.75元，無升跌；華眾車載（6830）低見2.38元，收報2.39元，跌0.42%。
異動股
上升異動股，包括，電視廣播（0511）收報4.62元，升19.69%；珠江鋼管（1938）收報0.18元，升18.42%；禪遊科技（2660）創上市新高，見3.67元，收報3.65元，升17.74%；特海國際（9658）創上市新高，見21.75元，收報21.1元，升15.43%；嗶哩嗶哩（9626）收報167.8元，升9.6%；金山雲（3896）收報2.24元，升8.21%；雲頂新耀（1952）收報19.76元，升8.1%；信義儲電（8328）收報4.9元，升7.93%；奈雪的茶（2150）創52周高，見8.75元，收報8.65元，升7.59%；東瀛遊（6882）收報0.88元，升7.32%。
下跌異動股，包括，旭通（1826）收報0.08元，跌20%；塗鴉智能（2391）收報14.5元，跌15.6%；浪潮國際（0596）收報5.35元，跌12.72%；盈滙企業（2195）收報0.072元，跌8.86%；萬邦投資（0158）收報118元，跌7.81%；美聯集團（1200）收報0.83元，跌7.78%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.136元，跌7.48%；世紀娛樂（0959）收報0.25元，跌7.41%；普匯中金（0997）收報0.039元，跌7.14%；萬華媒體（0426）收報0.093元，跌7%；再鼎醫藥（9688）收報30元，跌6.83%。
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