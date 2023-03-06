港股今早延續美股上周升勢而高開，但市場對於內地經濟目標設為5%有憂慮，大市早段曾倒跌157點。內地官媒、外資投行、發改委齊齊唱好下，A股跌幅收窄，恒指半日亦由跌轉升。聯儲局主席鮑威爾周二超將在國會作證兩天，發表半年度貨幣政策證詞，投資者將觀察任何有關該央行加息路徑的線索。美期向上。