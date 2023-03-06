港股今早延續美股上周升勢而高開，但市場對於內地經濟目標設為5%有憂慮，大市早段曾倒跌157點。內地官媒、外資投行、發改委齊齊唱好下，A股跌幅收窄，恒指半日亦由跌轉升。聯儲局主席鮑威爾周二超將在國會作證兩天，發表半年度貨幣政策證詞，投資者將觀察任何有關該央行加息路徑的線索。美期向上。
恒指今早低開129點，高位升92點，低位跌157點高低波幅250點
恒指半日升8點或0.04%，報20576點，大市成交金額634億元；國指跌24點或0.35%，報6915點。恒生科技指數收報4170點，跌0.96%。
藍籌股成交金額254.15億元，佔大市成交40.08%；科指成份股成交金額130.37億元，佔大市成交20.56%；國指成份股成交金額224.15億元，佔大市成交35.35%。
友邦（1299）、匯控（0005）、美團（3690）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、平保（2318）拖累大市。
藍籌45隻升，30隻下跌，1隻無升跌。聯想（0992）升3.84%，收報7.58元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌7.48%，收報14.84元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股9隻升，21隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報73.7元，升5.14%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報24.55元，跌4.1%。
恒指曾下試10天線(20323.7點)，高位受制於20天線(20715.94點)。科指受制於20天線(4242點)，曾跌穿250天線(4162.86點)。
北水南下合計淨流入14.19億元，較上日減少36.94%，連續第4日流入，累計流入143.76億元，對上一次連續4日淨流入是2月24日。南水北上合計淨流出16.42億元人民幣，終止連續3日流入
兩間公司最快今日公布業績，績前表現如下，攜程（9961）收報303.6元，升2.43%。越秀交通基建（1052）收報4.74元，升1.28%。
石四藥（2005）發盈喜，料全年多賺40%至45%。收報4.82元，跌1.03%。
中信銀行（0998）AH股齊供股，10供3集資最多400億人幣。收報3.76元，跌0.27%。
恒生（0011）90周年，展出發展足跡文物。收報127.1元，跌1.4%。
碧服（6098）盈警，去年股東應佔淨利潤跌逾半。收報14.84元，跌7.48%。
鷹君（0041）去年核心盈利增3%，完成對皇玥投資。收報18.2元，跌1.09%。
味千（0538）預警去年盈轉虧最多1.7億人幣。收報0.86元，跌1.15%。
匯賢（87001）去年分派金額跌9%，末期分派增22%。收報1.17元，升1.74%。
快狗打車（2246）料去年虧損擴至逾11億人幣。收報2.99元，跌5.97%。
電視廣播（0511）上日股價升55%，大台小股東大聯盟稱獲逾5%股東支持醞釀開股東會。大正資本：在TVB投資賬面賺逾4000萬。電視廣播（0511）今曾升最多36.75%，高見8元，是2021年5月28日8.01元後最高。收報7.32元，升25.13%。連升4日，累計升3.61元，對上一次連升4日是1月27日。
滬深港通3月13日再擴容，在港主要上市外國公司獲納入。上海證券交易所：滬港通下港股通納入渣打（2888）收報74.1元，升0.07%、保誠（2378）收報120.2元，跌0.25%、名創優品（9896）創上市新高，見38.35元，收報38.1元，升3.81%、太古B（0087）收報10.36元，升2.17%、新東方在線（1797）收報42.85元，跌6.95%，等12間公司股份，但是同時調出澳優（1717）收報4.1元，跌3.53%、正榮地產（6158）收報0.33元，跌2.94%、及雲音樂（9899）收報88.7元，跌3.95%三家公司股份。
ESR（1821）獲日本JCR發AA-評級，在日管理資產達320億美元。收報13.44元，跌3.03%。
亨得利（3389）料去年轉蝕至少8000萬人幣。收報0.158元，升2.6%。
大同機械（0118）料去年綜合溢利至少跌76%。收報0.365元，升10.61%。
碧桂園（2007）2月銷售額按月增12%。收報2.52元，跌4.55%。
合景泰富（1813）2月銷售額按月增21%。收報1.74元，跌2.25%。
乘聯會：2月新能源乘用車廠商批發按年增60%，按月增30%，Tesla銷量升13%。吉利（0175）收報10.5元，跌1.13%。比亞迪（1211）收報222.4元，跌1.24%。華晨中國（1114）收報3.8元，跌1.3%。廣汽集團（2238）收報5.32元，升0.19%。長城汽車（2333）收報10.62元，跌0.38%。北京汽車（1958）收報2.26元，跌1.74%。小鵬（9868）收報37.4元，升1.49%。理想汽車（2015）收報98.3元，跌0.56%。蔚來（9866）收報73.7元，升5.14%。零跑（9863）收報30.2元，跌1.63%。
美高梅中國（1928）據報2月尾已劃設國際客博彩專場。收報28.1元，升2.18%。
破頂股包括，禪遊科技（2660）創上市新高，見3.79元，收報3.67元，無升跌；名創優品（9896）創上市新高，見38.35元，收報38.1元，升3.81%；特海國際（9658）創上市新高，見22.5元，收報21.95元，升1.86%；國航（0753）創52周高，見7.94元，收報7.73元，跌0.13%；非凡中國（8032）創52周高，見1.72元，收報1.67元，跌2.34%；思考樂教育（1769）創52周高，見2.97元，收報2.93元，升8.52%；國藥控股（1099）創52周高，見22.7元，收報22.55元，升3.44%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見13.08元，收報13元，升7.79%；華潤醫療（1515）創52周高，見7.38元，收報7.3元，升3.55%；中國通號（3969）創52周高，見3.13元，收報3.06元，跌0.33%；電視廣播（0511）創52周高，見8元，收報7.32元，升25.13%；京信通信（2342）創52周高，見1.62元，收報1.58元，升6.04%。
3隻股份創上市新低，包括子不語（2420）低見3.83元，收報4.45元，跌1.98%；花房集團（3611）低見2.14元，收報2.16元，跌3.57%；澳亞集團（2425）低見3.75元，收報3.89元，升1.83%。
3隻股份創52周低，包括裕承科金（0279）低見0.101元，收報0.105元，跌0.94%；先施公司（0244）低見0.231元，收報0.231元，跌3.35%；渝太地產（0075）低見0.55元，收報0.55元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，電視廣播（0511）創52周高，見8元，收報7.32元，升25.13%；中國環境資源（1130）收報0.047元，升14.63%；創新奇智（2121）收報18.6元，升13.69%；環球數碼（8271）收報0.105元，升12.9%；叮噹健康（9886）收報8.14元，升11.51%；遠見控股（0862）收報0.108元，升11.34%；大同機械（0118）收報0.365元，升10.61%；易緯集團（3893）收報0.43元，升10.26%；新特能源（1799）收報18.7元，升10%；比高（8220）收報0.3元，升9.09%；力高生活（2370）收報2.23元，升8.78%。
下跌異動股，包括，大豐港（8310）收報0.09元，跌15.09%；龍皇（8493）收報0.042元，跌14.29%；三巽控股（6611）收報0.16元，跌13.51%；世紀集團（2113）收報0.142元，跌11.25%；深藍科技（1950）收報0.119元，跌9.85%；正大企業（3839）收報2.71元，跌9.67%；博駿教育（1758）收報0.3元，跌9.09%；富臨（1443）收報0.22元，跌8.33%；先豐服務（0500）收報0.28元，跌8.2%；信和酒店（1221）收報2.1元，跌7.89%；碧桂園服務（6098）收報14.84元，跌7.48%。
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