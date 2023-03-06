本地室內地圖技術平台Mapxus公布，與領智金融（8163）旗下區塊鏈公司NOIZChain合作，建構全球首個室內移動定位（Location-based）遊戲化金融元宇宙，名為Honio。
公司指，Honio將包含現實世界中存在的購物中心及地標，其手機應用程式會根據用戶於實體店中的停留時間，向用戶派發虛擬代幣等獎勵。代幣可用作在元宇宙中購買其他用家創作的 NFT，亦能兌換現實生活中的商品或服務體驗，而元宇宙的各項交易則會運用NOIZChain的區塊鏈技術作紀錄。
Honio目前專注日本市場發展，今年將覆蓋當地約2000個地標，並預計於明年達到覆蓋5000幢建築物的最終目標，以及於香港、台灣以及其他東南亞等地推出。
NOIZChain首席創新官 Keith Chow指，Honio是一個物理和虛擬體驗集於一身的元宇宙，有助零售業吸引和留住目標客戶。Mapxus創辦人兼首席運營官吳沛謙則認為，Honio能為零售顧客提供獨特體驗、將他們帶回購物中心，相信Honio元宇宙能夠惠及其商場合作夥伴。
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