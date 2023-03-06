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OneDegree：去年火險保費收入按年升1.61倍

虛擬保險公司OneDegree公布，去年投保火險客戶數量，按年上升1.68倍，保費收入按年上升1.61倍，全年投保總額高達過百億港元，按年上升1.73倍。該行共同創辦人郭彥麟表示，升幅反映近年更多業主從銀行轉介的險企轉投其他公司，因為市面火險保費一般為投保額的0.15%至0.2%，該行收費只為0.03%。

火險是樓宇結構保險的俗稱，保障樓宇火災等意外引致樓宇結構的損失，但不包括室內財物，銀行會要求承造按揭的物業已投保火險。OneDegree表示，該行日前向投保其火險的客戶用家調查，指有超過七成受訪者表示，曾經透過提供按揭貸款的銀行或其介紹的保險公司購買火險產品，當中九成受訪者指，因方便或避免花時間自行尋找其他火險，接近兩成人表示不知道能夠自行選擇投保其他保險公司，無法自行選擇更便宜的火險產品。

OneDegree又指，一般而言，以「物業重建成本」計算保額可獲得最低保費，惟調查發現九成受訪者認為物業市價、貸款餘額及貸款金額是計算最低保費的惟一選項，僅一成人知道「物業重建成本」的保費為最低，由此可見業主對火險細節認知度不足夠，以致可能令他們需支付更多額外費用。

OneDegree表示，該行火險可以在網上自行投保，亦能根據每間按揭銀行的要求承保，業主需於網上提供簡單資料，該行會為客戶向銀行提交相關文件，成功投保或轉保後客戶就會直接收到銀行通知。

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