公告指出，陳世昌亦將不再擔任董事會策略和改革委員會成員，並退任公司所有附屬公司的所有董事職位及行政職位。

周大福已與陳世昌一起制定詳細計劃，以確保將其目前的角色和職責無縫移交給公司執行董事兼董事總經理（企業及港澳與海外事務）黃紹基。現年約66歲的黃紹基將專注於監督公司的中國業務運營與戰略，以確保業務的延續性及可持續增長。陳世昌已確認他與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何有關其辭任的事項需要知會公司股東。

陳世昌於1985年加入周大福，2011年7月獲委任為執行董事，並於2021年4月調任公司董事總經理（中國內地），負責集團內地業務的策略規劃及整體管理。

除了今次陳世昌的突然離任，近月周大福亦持續出現人事變動，包括在今年2月28日委任了黃燕琼（Annie Wong）為首席營運官，並於3月正式上任。黃燕琼於2022年8月加入周大福，擔任企業顧問一職，並於管理諮詢、營運管理及領導方面擁有豐富的經驗，此前她曾於數間知名零售企業擔任資深管理職位，包括連卡佛載思集團 及PVH亞太區分部等。

周大福又於去年11月21日委任曾任潘多拉首飾的亞太區人力資源副總裁、Burberry的亞太區人力資源運營總監 （領導組織設計和卓越運營項目）的呂燕明（Theresa Lui）為首席人力資源官。

據周大福的新聞稿指出，陳世昌於1985年加入集團，在周大福珠寶集團的整體業務增長與持續變革中擔當重要角色，並在集團於中國內地市場發展過程中，為提升整體營運實力作出了重要貢獻。

至於1977年加入周大福的黃紹基，他在2021年由董事總經理調任為董事總經理（企業及港澳與海外事務）。新聞稿指，黃紹基除目前所擔職責外，將會負責領導、管理及推動中國內地業務增長和發展戰略。黃紹基現時亦是公司戰略與轉型委員會的成員之一。針對過渡的詳細計劃已經準備就緒，旨在確保集團經營的無縫運轉及業務持續增長。他亦將在集團的盈利質量提升上擔當關鍵領導角色。

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