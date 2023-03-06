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越秀交通：母公司收購兩高速公路 待培育成熟有機會注入上市公司

受疫情衝擊、宏觀經濟增速放緩、路網分流及第四季收費公路貨車通行費減免10%的政策影響，越秀交通基建（1052）去年全年收入按年跌11.2%至32.89億元（人民幣，下同）。純利大跌近七成至4.53億元。副董事長兼總經理何柏青表示，隨著防控放開，一、二月集團公路車流量已超過2019年疫情前同期的水平，較2019年同期實現雙位數增長，相信隨著居民收入增長，經濟發展趨穩，對今年高速公路資產經營收入持樂觀。

副總經理潘勇強表示，去年疫情形勢和防控措施對居民出行和貨運通行影響重大，是高速公路經營企業難以控制的外部硬約束。何柏青表示，儘管去年經濟下行，民營房地產受制的情況下，公司仍會關注重點項目，以適宜的價錢投資併購具潛力的高速公路，如收購河南蘭尉高速。

談及今年的投資和併購，何柏青又表示，母公司去年收購的山東秦濱高速和河南平臨高速公路，待培育發展和孵化成熟，考慮日後有機會注入上市公司。問及今年政府積極支持房地產行業，會否削弱公司競爭力。何柏青表示，有關政策不會影響集團在高速公路的投資。他又表示，公司的北二環改擴建項目將於下半年正式動工，期間不會對集團現有營運的公路造成影響。

談及資本開支，副總經理朱文波表示，去年資本開支為12億，今年預計資本開支28億。董事長李鋒表示，待北二環改擴建項目完成，不需培育，可進行公路收費，屆時將能穩定公司收入。

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