美股個別發展，恒指今早高開3點後，曾倒跌最多66點，其後倒升最多402點，高見21005.66點，是2月17日後最高。半日高低波幅469點。恒指半日升246點或1.2%，報20850點，大市成交金額700億元；國指升89點或1.28%，報7026點。恒生科技指數收報4194點，升0.4%。