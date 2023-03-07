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恒指半日升246點 見兩周高 科指升0.4%

美股個別發展，恒指今早高開3點後，曾倒跌最多66點，其後倒升最多402點，高見21005.66點，是2月17日後最高。半日高低波幅469點。恒指半日升246點或1.2%，報20850點，大市成交金額700億元；國指升89點或1.28%，報7026點。恒生科技指數收報4194點，升0.4%。

藍籌股成交金額308.54億元，佔大市成交44.07%；科指成份股成交金額137.37億元，佔大市成交19.62%；國指成份股成交金額269.21億元，佔大市成交38.45%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、友邦（1299）貢獻恒指較多。美團（3690）、藥明生物（2269）、李寧（2331）拖累大市。

藍籌57隻升，17隻下跌，2隻無升跌。中海油（0883）升5.01%，收報12.58元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌5.51%，收報14.74元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，13隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）收報90.4元，升3.61%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報168.2元，跌2.94%。

恒指曾升穿50天線(20946.3點)，升穿20天線(20694.87點)。科指曾升穿20天線(4226.2點)，曾跌穿250天線(4159.03點)。

北水南下合計淨流入8.28億元，較上日減少63.56%，連續第5日流入，累計流入160.59億元，對上一次連續5日淨流入是2月27日。南水北上合計淨流入8.59億元人民幣，較上日增加1033.23%，連續第5日流入，累計流入107.77億元。

攜程（9961）全年、第四季均轉盈，收入勝預期，第四季度出境機票預訂量升2倍。創52周高，見318.6元，收報318.6元，升2.77%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，九龍倉置業（1997）收報44.95元，升0.56%。海豐國際（1308）收報18.58元，升1.42%。中鋁國際（2068）收報2元，升1.52%。五礦資源（1208）收報2.4元，升0.84%。

澳博（0880）因應關場及重續回力租約需計提減值逾12億，料全年虧損78億。收報4元，跌3.61%。

多方原告擬對港交所（0388）旗下LME索償逾7億，但被暫緩行動。收報344.6元，升1.41%。

小米（1810）雷軍：小米造車料明年上半年量產。收報12.64元，升1.12%。

1957 & Co.（8495）發盈警，料去年純利最多瀉逾八成。收報0.36元，無升跌。

萊爾斯丹（0738）第四季零售銷售跌逾三成，同店銷售跌24%。見52周低0.38元，收報0.38元，跌9.52%。

越秀交通（1052）去年純利跌近七成，末期息每股派10港仙。越秀交通：母公司收購兩高速公路，待培育成熟有機會注入上市公司。收報4.36元，跌7.23%。

周大福珠寶（1929）老臣子陳世昌私人原因退任執董。收報14.74元，跌5.51%。

越秀地產（0123）今年首2個月賣樓收入增1.8倍。收報12.6元，升0.64%。

中海外（0688）二月賣樓升153%。收報20.9元，升0.97%。

中海外宏洋（0081）二月賣樓升135.5%。收報3.25元，升0.93%。

融信中國（3301）二月賣樓跌近84%。收報0.89元，跌2.2%。

金地商置（0535）二月賣樓跌21.86%。收報0.59元，跌1.67%。

吉利（0175）2月總銷增39%，首兩月跌5%，完成目標12%，純電首兩月增15%。收報10.92元，升3.02%。

破頂股表現

破頂股包括，禪遊科技（2660）創上市新高，見3.82元，收報3.76元，升1.62%；固生堂（2273）創上市新高，見60.25元，收報59.75元，跌0.42%；滿貫集團（3390）創上市新高，見6.25元，收報6元，跌3.07%；特海國際（9658）創上市新高，見24.3元，收報23.4元，升1.52%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見828.85元，收報828.85元，升0.12%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見11.03元，收報10.95元，升1.58%；思考樂教育（1769）創52周高，見2.97元，收報2.93元，升3.17%；北京控股（0392）創52周高，見29.8元，收報29元，升3.2%；華潤醫藥（3320）創52周高，見7.11元，收報7.03元，升2.33%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見13.1元，收報12.66元，跌1.25%；東瑞製葯（2348）創52周高，見1.47元，收報1.47元，升14.84%；復銳醫療（1696）創52周高，見16.6元，收報16.28元，升2.13%；華潤醫療（1515）創52周高，見7.79元，收報7.75元，升1.97%；金源米業（0677）創52周高，見1.65元，收報1.62元，升3.85%；攜程集團（9961）創52周高，見318.6元，收報318.6元，升2.77%。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括普天通信（1720）低見0.104元，收報0.119元，跌4.03%；建發新勝（0731）低見0.235元，收報0.235元，跌6%；中國智慧能源（1004）低見0.028元，收報0.031元，跌11.43%；京西國際（2339）低見0.27元，收報0.28元，跌8.2%；潤華服務（2455）低見1.11元，收報1.22元，無升跌；鴻偉亞洲（8191）低見0.275元，收報0.275元，跌6.78%；TL NATURAL GAS（8536）低見0.103元，收報0.108元，跌4.42%。

11隻股份創52周低，其中十隻包括，裕承科金（0279）低見0.101元，收報0.101元，跌3.81%；中能控股（0228）低見0.105元，收報0.114元，升5.56%；復興亞洲（0274）低見0.175元，收報0.181元，跌9.05%；安域亞洲（0645）低見0.234元，收報0.234元，跌14.91%；萊爾斯丹（0738）低見0.38元，收報0.38元，跌9.52%；陽光油砂（2012）低見2.28元，收報2.3元，跌5.35%；守益控股（2227）低見0.085元，收報0.086元，跌3.37%；乙德投資控股（6182）低見0.16元，收報0.16元，跌4.76%；紫元元（8223）低見1.13元，收報1.21元，升5.22%。

異動股

上升異動股，包括，中國派對文化（1532）收報0.37元，升68.95%；皇冠環球集團（0727）收報0.09元，升50%；盈滙企業控股（2195）收報0.123元，升46.43%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.024元，升41.18%；朸濬國際（1355）收報0.35元，升29.63%；香港資源控股（2882）創52周高，見0.54元，收報0.48元，升24.68%；永盛新材料（3608）收報0.98元，升24.05%；朗華國際集團（8026）收報0.35元，升18.64%；奇點國際（1280）收報1.38元，升17.95%；均安控股（1559）收報0.109元，升17.2%。

下跌異動股，包括，弘海高新資源（0065）收報0.4元，跌16.67%；安域亞洲（0645）見52周低0.234元，收報0.234元，跌14.91%；雙樺控股（1241）收報0.076元，跌14.61%；綠色能源科技集團（0979）收報0.17元，跌14.57%；秀商時代控股（1849）收報0.2元，跌14.53%；中達集團控股（0139）收報0.055元，跌14.06%；中國織材控股（3778）收報0.405元，跌13.83%；中國再生醫學（8158）收報0.142元，跌12.35%；FUTURE BRIGHT（0703）收報0.166元，跌12.17%；IGG（0799）收報2.55元，跌12.07%。

 

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