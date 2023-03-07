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彭博：今年中國經濟增長可超官方預期至5.8%

中國將今年經濟增長目標定為約5%，較市場預期的「超過5.5%」為低，彭博亞洲首席經濟學家舒暢認為，或是因為今年為政府換屆後首年，去年大幅低於增長預期後，希望確保今年可以達標，另外政府亦不希望推出過度刺激經濟，累積更多債務，過去2008年大規模寬鬆的問題現在仍在清理。不過她指出近期的領先指標顯示，目前經濟恢復的速度已超過2020年，單計經濟重啟可帶來1.6個百分點增長，該行相信今年中國經濟增長超過官方目標至5.8%。

舒暢指出，今年財政預算赤字加上地方專項債規模GDP的為5.9%，反映財政政策雖較去年略為溫和但仍然強勁，整體而言官方設定較保守的經濟增長目標，配合頗具支持力度的政策。目前中國經濟仍有一定不確定性，房市穩定對經濟是重要因素，若一切順利增長更可達7%，不過若消費、企業信心仍然疲弱，房市未能穩定，則經濟增長可能會低於目標。

對於內房恢復情况，舒暢指目前交投上升普遍見於二手交易，一手仍未回升，預期上半年仍在尋底，下半年或會較平穩，預計房地產今年對經濟增長的拖累較會較去年小。不過相對過去政府在經濟放緩以政策刺激房市，今次政策只是穩定市場。

房地產行業資深分析師黃智亮則指，今年首兩個月銷售反彈，多見於財務較佳的國企開發商，買家對負債較高房企仍擔心交樓安排，另外受經濟情况影響，銷售也集中在一二線經濟較佳城市，其他則不見較大反彈，預計今年內房銷售整體平穩。

人民銀行行長易綱上周表示實際利率已在合適水平，舒暢認為今年人行仍有0.2厘減息和0.5個百分點的降準空間，人行在貨幣政策向來較為審慎，偏向採用較具針對性措施，不預期今年大幅放寬。

 

 

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