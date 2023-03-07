恒指今早高開3點，早市曾升402點，升穿21000點關，高見21005.66點，是2月17日後最高，內地數據公布，午後由升轉跌，低位跌244點，高低波幅647點。

恒指收市跌68點或0.33%，報20534點，大市成交金額1277億元，較上日增加17.08%，是3月1日1539.21億元成交後最多；國指跌25點或0.36%，報6912點。恒生科技指數收報4122點，跌1.31%。

藍籌股成交金額616.92億元，佔大市成交48.31%；科指成份股成交金額287.94億元，佔大市成交22.54%；國指成份股成交金額533.77億元，佔大市成交41.79%。

騰訊（0700）、美團（3690）、中移動（0941）拖累大市。阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、建行（0939）貢獻恒指較多。

藍籌32隻升，42隻下跌，2隻無升跌。中石油（0857）升4.41%，收報4.5元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌6.03%，收報14.66元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）收報88.6元，升1.55%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報163.9元，跌5.42%。

恒指守住10天線(20326.91點)，20天線(20679.08點)、250天線(19913.31點)得而復失。科指曾穿10天線(4099.83點)，20天線(4222.62點)、250天線(4158.75點)得而復失。

北水南下合計淨流出7.8億元，終止連續4日流入。南水北上合計淨流出1.88億元人民幣，終止連續4日流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.19%，是3月2日後最大跌幅，今曾低見20358.78點，是3月2日20321.25點後最低。今日收市報20534.48點，是3月2日後收市新低，當日報20429.46點。

科指曾跌最多2.32%，是2月24日後最大跌幅。今曾低見4080.41點，是3月1日3939.23點後最低。今日收市報4122.6點，是2月28日後收市新低，當日報3925.06點。連跌2日，累計跌88.71點，對上一次連跌2日是2月27日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2月6日。

國指曾跌最多1.32%，是3月2日後最大跌幅，當日跌幅為1.5%。今曾低見6846.21點，是3月2日6810.29點後最低。今日收市報6912.28點，是3月2日後收市新低，當日報6857.2點。連跌2日，累計跌27.34點，對上一次連跌2日是2月27日。

午後消息股表現

傳美團（3690）將叫停網約車業務，併入美團平台以削減人力資源。收報137.9元，跌3.5%。

海豐國際（1308）去年純利增67.2%，末期股息1.6元。收報18.36元，升0.22%。

九龍倉置業（1997）基礎盈利跌5% 第二次中期息0.61元。收報44.25元，跌1.01%。

中駿（1966）2月銷售按年跌10%，佳源（2768）離岸債交換要約第11度延期。中駿收報0.89元，跌4.3%。佳源（2768）收報0.197元，跌2.96%。

老臣陳世昌辭職，周大福（1929）早市曾挫9.6%。收報14.66元，跌6.03%。

今早及隔晚消息股表現

攜程（9961）全年、第四季均轉盈，收入勝預期，第四季度出境機票預訂量升2倍。創52周高，見321.8元，收報314.4元，升1.42%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中鋁國際（2068）收報1.98元，升0.51%。五礦資源（1208）收報2.39元，升0.42%。

澳博（0880）因應關場及重續回力租約需計提減值逾12億，料全年虧損78億。收報3.98元，跌4.1%。

多方原告擬對港交所（0388）旗下LME索償逾7億，但被暫緩行動。收報337.4元，跌0.71%。

小米（1810）雷軍：小米造車料明年上半年量產。收報12.52元，升0.16%。

1957 & Co.（8495）發盈警，料去年純利最多瀉逾八成。收報0.36元，無升跌。

萊爾斯丹（0738）第四季零售銷售跌逾三成，同店銷售跌24%。見52周低0.38元，收報0.39元，跌7.14%。

越秀交通（1052）去年純利跌近七成，末期息每股派10港仙。越秀交通：母公司收購兩高速公路，待培育成熟有機會注入上市公司。收報4.36元，跌7.23%。

越秀地產（0123）今年首2個月賣樓收入增1.8倍。收報12.48元，跌0.32%。

中海外（0688）二月賣樓升153%。收報20.65元，跌0.24%。

中海外宏洋（0081）二月賣樓升135.5%。收報3.24元，升0.62%。

融信中國（3301）二月賣樓跌近84%。收報0.88元，跌3.3%。

金地商置（0535）二月賣樓跌21.86%。收報0.57元，跌5%。

吉利（0175）2月總銷增39%，首兩月跌5%，完成目標12%，純電首兩月增15%。收報10.7元，升0.94%。

破頂股表現

破頂股包括，禪遊科技（2660）創上市新高，見3.82元，收報3.68元，跌0.54%；友聯租賃（1563）創上市新高，見18.6元，收報18.4元，升0.77%；固生堂（2273）創上市新高，見60.25元，收報58.9元，跌1.83%；滿貫集團（3390）創上市新高，見6.25元，收報5.92元，跌4.36%；特海國際（9658）創上市新高，見24.3元，收報23.85元，升3.47%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8299元，收報8299元，升0.02%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見828.85元，收報828.85元，升0.12%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見11.03元，收報10.78元，無升跌；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1057.1元，收報1057.1元，升0.01%；思考樂教育（1769）創52周高，見2.97元，收報2.68元，跌5.63%；北京控股（0392）創52周高，見29.8元，收報28.65元，升1.96%；華潤醫藥（3320）創52周高，見7.11元，收報6.99元，升1.75%；國藥控股（1099）創52周高，見22.75元，收報22.5元，升0.45%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見13.1元，收報12.62元，跌1.56%；東瑞製葯（2348）創52周高，見1.47元，收報1.3元，升1.56%；復銳醫療（1696）創52周高，見16.6元，收報15.8元，跌0.88%；華潤醫療（1515）創52周高，見7.79元，收報7.6元，無升跌；金源米業（0677）創52周高，見1.65元，收報1.54元，跌1.28%。

破底股方面

24隻股份創上市新低，其中十隻包括，第一服務（2107）低見0.51元，收報0.54元，升1.89%；普天通信（1720）低見0.104元，收報0.118元，跌4.84%；聖馬丁國際（0482）低見0.145元，收報0.145元，跌0.68%；中國金融投資管理（0605）低見0.8元，收報0.85元，跌10.53%；建發新勝（0731）低見0.235元，收報0.244元，跌2.4%；中國智慧能源（1004）低見0.028元，收報0.033元，跌5.71%；普天通信集團（1720）低見0.104元，收報0.118元，跌4.84%；華檢醫療（1931）低見1.1元，收報1.13元，無升跌；燁星集團（1941）低見0.191元，收報0.198元，跌12%；第一服務控股（2107）低見0.51元，收報0.54元，升1.89%。

29隻股份創52周低，其中十隻包括，裕承科金（0279）低見0.101元，收報0.104元，跌0.95%；渝太地產（0075）低見0.55元，收報0.55元，無升跌；博富臨置業（0225）低見8.8元，收報8.8元，無升跌；力寶（0226）低見2.3元，收報2.3元，跌4.17%；中能控股（0228）低見0.105元，收報0.117元，升8.33%；復興亞洲（0274）低見0.155元，收報0.161元，跌19.1%；太興置業（0277）低見3.828元，收報3.828元，無升跌；安域亞洲（0645）低見0.234元，收報0.238元，跌13.45%；長盈集團（控股）（0689）低見0.026元，收報0.028元，跌3.45%；亞洲聯合基建控股（0711）低見0.51元，收報0.52元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，匯財金融投資（8018）收報0.207元，升42.76%；盈滙企業控股（2195）收報0.116元，升38.1%；皇冠環球集團（0727）收報0.08元，升33.33%；均安控股（1559）收報0.115元，升23.66%；大昌微綫集團（0567）創52周高，見0.172元，收報0.164元，升21.48%；盛洋投資（0174）收報0.47元，升20.51%；合富輝煌（0733）創52周高，見2.49元，收報2.28元，升20%；麗豐控股（1125）收報3.33元，升18.93%；豐德麗控股（0571）收報0.33元，升17.86%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.02元，升17.65%。

下跌異動股，包括，協同通信（1613）收報0.5元，跌24.24%；佳華百貨控股（0602）收報0.076元，跌23.23%；復興亞洲（0274）見52周低0.155元，收報0.161元，跌19.1%；首都金融控股（8569）收報0.43元，跌18.87%；百利達集團控股（8179）收報0.121元，跌15.97%；IGG（0799）收報2.44元，跌15.86%；中國興業控股（0132）收報0.295元，跌15.71%；世紀陽光（0509）收報0.017元，跌15%；超媒體控股（0072）收報1.52元，跌14.61%。

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